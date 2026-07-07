Зеленський про членство України: «Ви вірите, що варто залишати поза НАТО країну, яка має такі оборонні спроможності?»

Президент наголосив, що ніхто в світі не здатен на такому рівні захищатися від дронових атак.

Дрони та інша технологічна дистанційна зброя змінили умови війни. Більшість ударів по ворогу зараз завдають саме дронами.

Удар по нафтовому об'єкту в Сибіру, який Сили оборони провели учора, є не винятком, а новою реальністю. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на Форумі оборонних індустрій саміту НАТО.

Україна розвиває не лише повітряні, а і морські дрони: вони вже здатні атакувати цілі не тільки на воді, а й у повітрі та на суші.

Реклама

«Водночас ми б'ємося в небі на двох ключових фронтах: захисту України від російських атак і завданні далекобійних санкцій проти Росії», – додав Зеленський.

Паралельно з цим триває кампанія мідл-страйк ударів по російських об'єктах на окупованій території.

Відсоток збиття російських «шахедів» зараз перевищує 90 %. Жодна інша країна світу не здатна захищатися від дронів на такому рівні. Також Україна успішно збиває крилаті ракети – зокрема, завдяки партнерам, які продовжують надавати їй ППО.

Головним викликом залишається боротьба з російською балістикою. І це виклик не тільки для України, а й для всього світу, що підтверджено війною на Близькому Сході. Зеленський підкреслив, що Європа повинна мати власну антибалістичну програму і виробляти відповідні системи ППО і ракети до них. Системи Patriot є бездоганними, але обсягів виробництва для нинішніх умов недостатні. Україна також просила США надати їй ліцензії на виробництво Patriot.

Президент закликав не чекати на майбутнє, а створити захист від балістики настільки швидко, наскільки можливо. Окремо він торкнувся теми цінності союзництва.

«Я маю запитання до вас: чи справді ви вірите, що варто залишати поза НАТО країну, яка має такі оборонні спроможності? Якщо ми вже маємо такі спроможності, якщо знаємо, як битися таким чином, чи немає сенсу зробити нас частиною Альянсу і колективної оборони? Це зробило б кожного з вас сильнішим», – звернувся президент до лідерів країн Альянсу.

Він підкреслив, що, на відміну від Путіна, Україна не веде цю війну для задоволення або геополітики.

«Росія принесла цю війну до України. Вона вбиває наших людей і хоче зруйнувати нашу незалежність. А ми лише захищаємося. З першого дня цієї війни ми захищаємо себе і підвищуємо вартість війни для Росії, збільшуємо кількість змін, які приведуть до миру», – сказав президент.

Сотні українських компаній виробляють зброю, потрібну Україні. Країна стала світовим лідером у безпілотних можливостях і пропонує їх своїм партнерам. Президент подякував країнам, які уклали дронові угоди з Україною.