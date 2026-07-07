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Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів із Нідерландами

Документ також закладає основу для широкого співробітництва між державами.

Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів із Нідерландами
підписання "дронової угоди" між Україною і Нідерландами
Фото: Х/Rob Jetten

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен і президент України Володимир Зеленський підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників. 

Підписання відбулося під час саміту НАТО в Анкарі, написав Єттен на своїй сторінці у Х.

За словами нідерландського прем'єра, документ закладає основу для широкого співробітництва між країнами. Угода передбачає спільне виробництво дронів і розширення оборонної взаємодії. 

Це дозволить Україні та Нідерландам обмінюватися інноваціями, переймати досвід і разом нарощувати обсяги виробництва для зміцнення обороноздатності обох держав і посилення НАТО, зауважив Єттен. 

«Наша підтримка України працює і залишається життєво важливою. Ми повинні наполегливо працювати та продовжувати посилювати тиск на Росію. Це має вирішальне значення для України та для безпеки Європи», - наголосив глава уряду Нідерландів.

Також Україна уклала дронову угоду з Естонією.

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