Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів із Нідерландами

Документ також закладає основу для широкого співробітництва між державами.

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підписання "дронової угоди" між Україною і Нідерландами

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен і президент України Володимир Зеленський підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників.

Підписання відбулося під час саміту НАТО в Анкарі, написав Єттен на своїй сторінці у Х.

За словами нідерландського прем'єра, документ закладає основу для широкого співробітництва між країнами. Угода передбачає спільне виробництво дронів і розширення оборонної взаємодії.

Це дозволить Україні та Нідерландам обмінюватися інноваціями, переймати досвід і разом нарощувати обсяги виробництва для зміцнення обороноздатності обох держав і посилення НАТО, зауважив Єттен.

«Наша підтримка України працює і залишається життєво важливою. Ми повинні наполегливо працювати та продовжувати посилювати тиск на Росію. Це має вирішальне значення для України та для безпеки Європи», - наголосив глава уряду Нідерландів.

Також Україна уклала дронову угоду з Естонією.