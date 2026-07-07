Україна підписала угоду про спільне виробництво дронів із Нідерландами

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен і президент України Володимир Зеленський підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпілотників.
Підписання відбулося під час саміту НАТО в Анкарі, написав Єттен на своїй сторінці у Х.
За словами нідерландського прем'єра, документ закладає основу для широкого співробітництва між країнами. Угода передбачає спільне виробництво дронів і розширення оборонної взаємодії.
Це дозволить Україні та Нідерландам обмінюватися інноваціями, переймати досвід і разом нарощувати обсяги виробництва для зміцнення обороноздатності обох держав і посилення НАТО, зауважив Єттен.
«Наша підтримка України працює і залишається життєво важливою. Ми повинні наполегливо працювати та продовжувати посилювати тиск на Росію. Це має вирішальне значення для України та для безпеки Європи», - наголосив глава уряду Нідерландів.
Також Україна уклала дронову угоду з Естонією.