У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
ГоловнаСуспільствоВійна

Омський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів, - Reuters

Офіційно про зупинення роботи підприємства не повідомлялося.

Омський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів, - Reuters
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Омський нафтопереробний завод зупинив роботу після удару українських безпілотників.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За даними співрозмовників агентства, після удару спалахнула і була пошкоджена установка первинної переробки нафти (ЕЛОУ-АВТ-10), на яку припадає близько 38% потужності заводу.

Реклама

Ще одна установка ЕЛОУ-АВТ-11, що забезпечує 37% потужності, також зупинена через пошкодження деяких з'єднувальних каналів. Вона може відновити роботу найближчим часом.

Компанія «Газпромнефть», якій належить нафтопереробний завод, не відповіла на запит про Reuters про коментар. Офіційно про зупинення роботи НПЗ не повідомлялося.

Контекст

6 липня в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу на відстані майже 2 500 км від державного кордону України. 

Омський нафтопереробний завод - найбільший НПЗ у Росії, що належить "Газпром нафті". Він переробляє понад 21–22 млн тонн нафти на рік. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies