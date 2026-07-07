Омський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів, - Reuters

Офіційно про зупинення роботи підприємства не повідомлялося.

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Омський нафтопереробний завод зупинив роботу після удару українських безпілотників.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За даними співрозмовників агентства, після удару спалахнула і була пошкоджена установка первинної переробки нафти (ЕЛОУ-АВТ-10), на яку припадає близько 38% потужності заводу.

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Ще одна установка ЕЛОУ-АВТ-11, що забезпечує 37% потужності, також зупинена через пошкодження деяких з'єднувальних каналів. Вона може відновити роботу найближчим часом.

Компанія «Газпромнефть», якій належить нафтопереробний завод, не відповіла на запит про Reuters про коментар. Офіційно про зупинення роботи НПЗ не повідомлялося.

Контекст

6 липня в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження Омського нафтопереробного заводу на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.

Омський нафтопереробний завод - найбільший НПЗ у Росії, що належить "Газпром нафті". Він переробляє понад 21–22 млн тонн нафти на рік.