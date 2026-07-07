ВАКС дозволив Чернишову не носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд не продовжив зобов'язання носити електронний браслет колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Цей обов'язок не продовжено", – повідомили у ВАКС.

Водночас, Чернишову продовжено інші обов'язки, покладені на нього в рамках запобіжного заходу: екс-міністр зобов'язується повідомляти про зміну місця проживання та роботи, прибувати до детектива, прокурора, суду за вимогою, утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи та здати закордонний паспорт.

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