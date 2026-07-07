У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСуспільствоЖиття

ВАКС дозволив Чернишову не носити електронний браслет

Інші обов'язки продовжено. 

ВАКС дозволив Чернишову не носити електронний браслет
Олексій Чернишов під час засідання суду
Фото: Зоряна Стельмах

Вищий антикорупційний суд не продовжив зобов'язання носити електронний браслет колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Цей обов'язок не продовжено", – повідомили у ВАКС. 

Водночас, Чернишову продовжено інші обов'язки, покладені на нього в рамках запобіжного заходу: екс-міністр зобов'язується повідомляти про зміну місця проживання та роботи, прибувати до детектива, прокурора, суду за вимогою, утримуватися від спілкування з іншими фігурантами справи та здати закордонний паспорт.

Читайте такожЧернишов: під час обшуку в мене вилучили лише книгу Сковороди і досі не повернули

  • У червні минулого року у справі ймовірної корупції в Мінрегіоні Чернишову оголосили підозру. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем. В кінці грудня НАБУ повідомило, що завершило слідство стосовно Чернишова у цій справі. 
  • Крім цієї справи, Чернишов також фігурує у справі щодо корупції в енергетиці “Мідас”. За інформацією НАБУ, експосадовця у внутрішньому спілкуванні називали "Че Гевара". 11 листопада НАБУ повідомило Чернишову про підозру у незаконному збагаченні. Йому обрали запобіжний захід - тримання під вартою. 19 листопада за Чернишова внесли 51 млн грн застави.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies