Зокрема, вже немає обов’язку повідомляти про зміну місця проживання.

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Сьогодні, 7 липня, Вищий антикорсуд відмовився продовжити процесуальні обов’язки для очільниці фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко, повідомляє Центр протидії корупції.

Таке рішення ухвалив суддя Олег Ткаченко. Вона оскарженню не підлягає.

Зокрема, вже немає обов’язку прибувати за викликом до прокурора та повідомляти про зміну місця проживання.

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Прокурор САП наголосив, що певні ризики збережені. Зокрема, ризик впливу на експертів та свідків, переховування від суду та перешкоджання іншим чином.

На підтвердження своєї позиції він зазначив, що Тимошенко затягувала з ознайомленням і фактично відмовилась від отримання матеріалів досудового розслідування.

Тимошенко та її захисник же стверджували, що відмовились від отримання нібито через те, що їм не надали достовірних аудіозаписів, на яких зафіксована пропозиція надання хабаря.

Крім того, прокурор зазначив, що члени фракції “Батьківщина” подали законопроєкт із пропозицією фактично декриміналізувати частину статті, за якою судять Тимошенко.

Як зазначає Центр протидії корупції, це не перша “допомога” членів фракції Тимошенко. Зокрема, народний депутат Сергій Тарута з партії Тимошенко ініціював внесення змін до Закону “Про судову експертизу”.

А саме, що висновок експерта, отриманий з використанням програмного забезпечення забороненого статтею закону, не має юридичної сили та не береться до уваги судом. Що в майбутньому може бути використане для маніпуляцій.

Однак, як зазначав прокурор, чинний порядок уряду не забороняє програмне забезпечення, яке використовували під час експертиз у справі Тимошенко.