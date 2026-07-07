Головне за ніч та ранок вівторка, 7 липня: пошуково-рятувальні роботи в Києві, 255 боєзіткнень, ракетний удар по Бєлгороду

Нічна повітряна атака , 255 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, атака дронів на Москву, Зеленський в Анкарі.

У Києві всю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи в столиці після російського удару в ніч на 6 липня, повідомили у ДСНС.

Унаслідок удару загалом загинули 19 людей. 76 поранені, повідомив міський голова Віталій Кличко. «24 з них перебувають сьогодні в стаціонарних лікарнях», – сказав він. Серед госпіталізованих є двоє дітей. 7 липня в місті – день жалоби за загиблими.

У Подільському районі загинули 8 людей. Роботи тривають.

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У Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи завершені, там загинули 11 людей.

Розібрано та вивезено 300 куб. м будівельних конструкцій та сміття. Психологи ДСНС надали допомогу 77 людям.

До ліквідації наслідків на цій локації залучалися 183 рятувальники та 99 одиниць техніки ДСНС. Надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 255 зіткнень.

Найбільше – на Костянтинівському (34 атаки) та Покровському (36) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження живої сили та вісім пунктів управління БпЛА противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1200 солдатів, 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 5 систем ППО, 15 НРК і 399 автомобілів та автоцистерн. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 412 250 осіб.

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Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 7 липня, починаючи з 18:00, Росія атакувала 123 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Била з напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово, Міллерово й окупованих Донецька і Криму.

Повітряні сили повідомили, що зафіксовано влучання 12 ударних дронів на 10 локаціях, падіння уламків ще на 5. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни», – йдеться у повідомленні.

У ніч на 7 липня гучно було у російському Бєлгороді та області. Місцева влада заявила про ракетний удар, пошкодження енергетичної інфраструктури, трьох постраждалих та одного померлого місцевого жителя.

У місті масово скаржилися на перебої з електрикою та водопостачанням. Спалахнули кілька пожеж.

Одним з уражених об'єктів, за даними моніторингових каналів, є Бєлгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Це підприємство, яке входить до складу "Газпрому" і відповідає за постачання газу споживачам у регіоні.

У Росії поскаржилися, що вночі Москва начебто зазнала найбільшої за 2 роки атаки БпЛА.

Astra цитує Міноборони РФ, у якому стверджують, що вночі російська ППО начебто збила над регіонами 452 безпілотники. А мер Москви Собянін скаржиться, що із них 430 летіли на Москву.

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Український президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Анкари, де сьогодні розпочнеться саміт лідерів країн НАТО.

У межах саміту проведуть Форум оборонних індустрій НАТО, також заплановані майже два десятки двосторонніх зустрічей із лідерами, нові Drone Deals та інші домовленості з партнерами. Серед пріоритетів – ППО: нові системи, ракети до них, ліцензії на виробництво.

«Ми очікуємо на сильний і результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою», – прокоментував президент.

Докладніше – в новині.

Європейська народна партія та Прогресивний альянс соціалістів і демократів у Європарламенті одночасно подали практично однакові правки до резолюції щодо України, в яких засуджується рішення української влади присвоїти військовому підрозділу найменування на честь Героїв УПА.

Як пише Deutsche Welle, дві найбільші фракції у законодавчому органі ЄС охарактеризували цей крок як "непотрібну та нічим не спровоковану ескалацію у відносинах з Польщею", а також "нехтування польською чутливістю та скорботою". Автори поправок вважають, що Київ "підриває добросусідські відносини з Польщею і зусилля, спрямовані на подолання болісних аспектів двосторонніх історичних відносин, що не відповідає європейським цінностям".

Голосування щодо резолюції за підсумками звіту Єврокомісії заплановане на 8 липня.

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