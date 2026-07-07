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Україна та Естонія уклали угоду про співпрацю в галузі безпілотників

У майбутньому естонці будуть закуповувати готову продукцію в українських компаній.

Україна та Естонія уклали угоду про співпрацю в галузі безпілотників
дрони
Фото: 1uas.army

Під час саміту НАТО в Анкарі прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про співпрацю у сфері дронів. 

Хоча деталі документа не розголошують, очільник естонського уряду пояснив, що ця домовленість відкриє для естонських компаній доступ до передового українського досвіду та технологій, передає ERR.

Міхал зазначив, що Україна володіє найкращими у світі знаннями в галузі безпілотників, які стрімко розвиваються в умовах війни. Угода дозволить естонським підприємствам розгорнути виробництво дронів на своїй території на основі українських технологій, а в майбутньому — закуповувати готову продукцію в українських компаній. 

Прем'єр-міністр наголосив, що подібні договори Україна укладає лише з найближчими країнами-партнерами (зокрема, Латвія підписала аналогічну угоду в червні). Затримку з підписанням з Естонією він пояснив тривалими технічними обговореннями, оскільки взяття конкретних фінансових зобов'язань вимагало б затвердження парламенту. Наразі ж документ зафіксував наміри сторін та відкрив можливості для бізнесу.

Після підписання лідери провели двосторонню зустріч, під час якої обговорили міжнародні кроки, необхідні для того, щоб змусити Росію піти на поступки. 

Окремо сторони обговорили підготовку до Конференції з відновлення України, яка відбудеться в Естонії у січні 2027 року. Загалом, за словами Зеленського, інтерес до таких угод виявляють близько 20 країн.

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