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Свириденко: Уряд спрямував 8,3 млрд грн на потреби сектору безпеки та оборони

Кошти отримають СБУ, ГУР, Служба зовнішньої розвідки, УДО та Держспецзв’язку для посилення оборонних спроможностей.

Свириденко: Уряд спрямував 8,3 млрд грн на потреби сектору безпеки та оборони
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: тг-канал прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

Кабінет Міністрів України розподілив 8,3 млрд гривень із резерву коштів, передбачених у державному бюджеті на 2026 рік для сектору безпеки й оборони. Про це повідомила Юлія Свириденко.

Фінансування отримають Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

За словами Свириденко, кошти спрямують на забезпечення оборонних і безпекових потреб, грошове забезпечення військовослужбовців, зміцнення матеріально-технічної бази, а також розвиток розвідувальних спроможностей.

"Послідовно зміцнюємо можливості Сил безпеки й оборони, щоб вони мали все необхідне для захисту України та ефективної відповіді на російський терор", – наголосила Прем'єр-міністерка.

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