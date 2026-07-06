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Міноборони пояснило порядок нових виплат військовослужбовцям

Виплати за знищення живої сили будуть здійснюватися після верифікації в системі "Дельта".

Міноборони пояснило порядок нових виплат військовослужбовцям
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

Міністерство оборони України оприлюднило роз'яснення щодо порядку нарахування грошового забезпечення та додаткових виплат військовослужбовцям.

Про це ідеться у повідомленні відомства.

"Виплати, які ви вже отримали або отримаєте найближчими днями – це базове грошове забезпечення", – ідеться у повідомленні.

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Додаткова винагорода у розмірі 10 тисяч гривень за службу в тилу за червень буде виплачена одночасно з додатковою винагородою за участь у бойових діях.

Наразі Міністерство оборони, Генеральний штаб Збройних сил України та інші органи військового управління надають військовим частинам роз'яснення щодо порядку здійснення нових виплат за червень.

У Міноборони також уточнили, що бойові виплати, а також винагороди за взяття противника в полон здійснюватимуться після видання наказів командирів військових частин, у яких буде визначено розміри виплат для конкретних військовослужбовців.

Виплати за участь в ударно-пошукових і штурмових діях нараховуватимуться після надходження до військових частин документів від вищих штабів, які підтверджують виконання таких завдань. Якщо підтвердження буде отримано після встановленого терміну, виплата буде перенесена на наступний місяць.

Водночас наказом Міністерства оборони №260 передбачено, що вищий штаб має надати підтвердження штурмових дій протягом трьох діб.

"Виплати за знищення живої сили будуть здійснюватися після верифікації в системі "Дельта" і оголошення наказом командира. Порядок верифікації також надамо", – додають у Міноборони.

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