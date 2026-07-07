Нові енергооб’єкти будуть збудовані у найбільш енергодефіцитних регіонах — Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та місті Києві.

В Україні розпочався наступний етап конкурсу на будівництво понад 1,5 ГВт нової генерації, вже затвердили конкурсну документацію для майбутніх учасників.

Про це йдеться у повідомленні першого віцепрем'єр-міністра — міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Комісія з проведення конкурсу офіційно затвердила правила та вимоги до учасників, і тепер потенційні інвестори мають 20 днів для подання своїх зауважень та пропозицій.

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Конкурс передбачає введення в експлуатацію 1505 МВт нових високоманеврених генеруючих потужностей. Це мають бути абсолютно нові установки, що не були в експлуатації раніше. Нові енергооб’єкти будуть збудовані у найбільш енергодефіцитних регіонах — Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Київській областях та місті Києві.

Кожен об’єкт повинен мати гарантовану потужність щонайменше 10 МВт, бути оснащений другим рівнем захисту, забезпечувати роботу в умовах відсутності напруги у зовнішній мережі та мати гарантований строк експлуатації не менше 20 років або 100 000 годин.

Держава забезпечить інвесторам механізм компенсації імовірної різниці в ціні електроенергії у пікові години — вранці та ввечері. Також опрацьовується можливість страхування воєнних ризиків щодо знищення або пошкодження обладнання через механізм дерискінгу, напрацьований Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

Очікують, що весь запланований обсяг потужностей буде введений в експлуатацію до кінця 2027 року.