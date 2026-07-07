Проти ВПК Росії і пропагандистів: Зеленський застосував нові санкції, у списку є і екснардеп Береза

Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими надав чинності рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти постачальників обладнання для заводів російського ВПК, які виробляють компоненти для ракет, та проти російських пропагандистів. Загалом йдеться про 30 юридичних і 42 фізичні особи. У список також потрапив і екснардеп Борислав Береза.

Як йдеться у повідомленні Офісу президента, санкції стосуються компаній, їхніх засновників і керівників, які виробляють високоточні верстати та обладнання до них для підприємств російського ВПК. Це устаткування є і прямою, і проміжною ланкою виробництва зброї.

Серед тих, проти кого застосовані обмеження, – центр «Буревісник», що залучений до виробництва мінометних комплексів і самохідних артилерійських установок «Мальва» калібру 152-мм, а також компанія «КАМ-Інжиніринг», що є важливою ланкою у воєнному секторі Росії для фінальних випробувань вузлів бойової авіації та окремих ракетних систем.

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Друге рішення стосується 15 фізичних і восьми юридичних осіб, які підтримують агресивну політику Росії щодо України, поширюють кремлівську пропаганду, перекручують факти й незаконно здійснюють діяльність на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, під санкціями є воєнний блогер Володимир Романов, що підтримує війну та окупацію українських територій. Також є відеодокази його участі в бойових діях, де пропагандист робить постріл із протитанкового ракетного комплексу по позиціях Сил оборони України. Крім того, обмеження запроваджені проти колишнього військового льотчика, який воював у Сирії, а зараз пропагандиста Іллі Туманова.

Також санкції застосовані до колишньої спортсменки із синхронного плавання Марії Кисельової, яка є депутаткою Московської міської думи. Вона відвідувала тимчасово окуповані території України та публічно підтримує війну Росії проти нашої країни.

Доповнення. Борислав Береза прокоментував запроваджені проти нього санкції.

«Взагалі мати одночасні санкції від Путіна і Зеленського – це бінго! Цікаво, а як вони це пояснять?» – написав він у фейсбуці.

1 листопада 2018 року Березу включили до списку українських фізичних осіб, проти яких російський уряд застосував санкції.