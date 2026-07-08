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Навроцький про розмову із Зеленським: “держави-сусіди підтримують діалог незалежно від певних двосторонніх суперечностей”

Президент Польщі розповів про «ввічливу» розмову із Зеленським на саміті НАТО. Втім його позиція щодо історичних питань не змінилася.

Навроцький про розмову із Зеленським: “держави-сусіди підтримують діалог незалежно від певних двосторонніх суперечностей”
Президент Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що поспілкувався з президентом України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі, передає “Радіо Свобода”.  

«Вчора ми мали ввічливу розмову з президентом Зеленським, і ми можемо повторити цю розмову сьогодні», – сказав Навроцький журналістам 8 липня перед початком засідань саміту.

За словами польського президента, попри розбіжності між Києвом і Варшавою щодо історичних питань, обидві країни мають підтримувати діалог.

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«Мені здається цілком природним, що держави-сусіди, які мають спільного ворога – Російську Федерацію, – підтримують діалог незалежно від певних двосторонніх суперечностей», – заявив він.

«Україна перебуває у стані війни з Росією. Польща протягом багатьох століть також перебувала у війні та конфліктах із Росією. Саме це є спільною точкою відліку для розуміння нинішньої ситуації», – додав польський президент.

Водночас Навроцький підтвердив, що його позиція щодо історичних питань не змінилася.

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«Польща, і, як я вважаю, вся Європа, не може миритися з вшануванням воїнів УПА, яких у Польщі вважають відповідальними за загибель 120 тисяч поляків. Однак це не виключає нашого діалогу. Це природна річ у дипломатії», – сказав президент Польщі.

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