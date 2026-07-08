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Мадяр і Зеленський домовилися зустрітися в Будапешті або в Києві, а потім у Береговому

Прем'єр Угорщини поспілкувався з президентом України під час відкриття саміту НАТО.

Мадяр і Зеленський домовилися зустрітися в Будапешті або в Києві, а потім у Береговому
Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що домовився зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом у Будапешті або в Києві, потім лідери проведуть зустріч у Береговому.

"Вчора я коротко поспілкувався з президентом Зеленським під час відкриття (саміту НАТО - ред.), і ми домовилися, що зустрінемося десь найближчим часом, або в Будапешті, або в Києві, а потім разом поїдемо в Закарпаття, Берегове", – сказав Мадяр у відеозверненні.

Він наголосив, що Угорщина продовжує підтримувати Україну "всіма видами гуманітарних засобів", але не надає України військової підтримки "ні зброєю, ні військами".

У квітні Петер Мадяр, лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах в Угорщині, зустрівся з мером українського міста Берегове Золтаном Баб’яком. Після цього він запросив Зеленського зустрітися на Закарпатті. 

На початку червня прем’єр Угорщини заявив про готовність зустрітися із Зеленським. 

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