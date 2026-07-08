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Суд ЄС відхилив позов Apple проти нових технологічних правил блоку для Big Tech

У трьох спільних рішеннях суд із Люксембургу повністю підтвердив статус Apple як “гейткіпера” – компанії, яка контролює критичні вузли на цифрових ринках. 

Суд ЄС відхилив позов Apple проти нових технологічних правил блоку для Big Tech
Фото: hightech.fm

У середу Генеральний суд ЄС відхилив позов Apple, у якому компанія оскаржувала свій статус у межах нових правил блоку для великих технологічних компаній.

Про це пише Politico.

Це дало Європейській комісії значну перемогу в одному з перших масштабних судових випробувань закону.

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У трьох спільних рішеннях суд із Люксембургу повністю підтвердив статус Apple як “гейткіпера” – компанії, яка, відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA) для App Store та iOS, контролює критичні вузли на цифрових ринках. 

Суд також визнав неприйнятними апеляції компанії щодо її сервісу iMessage.

Рішення другого за вищою владою суду ЄС знаменують собою черговий розділ у загостреній юридичній конфронтації між Apple та Брюсселем щодо DMA. Цей закон Євросоюз називає своєю найамбітнішою спробою відновити баланс сил між великими технологічними компаніями (Big Tech) та рештою цифрової економіки.

Apple, яка подала п'ять окремих судових позовів проти Єврокомісії через це регулювання, є одним із призначених “гейткеперів”, що судяться найбільше.

Суд відхилив аргумент Apple про те, що вимоги закону щодо сумісності її сервісів з іншими платформами порушують її фундаментальні права.

Суд також відхилив прохання Apple розглядати п'ять магазинів додатків App Store як окремі сервіси. Встановлено, що всі магазини – iPhone, iPad, Apple Watch, Mac та Apple TV – мають однакову мету зв'язувати розробників із кінцевими користувачами, незалежно від пристрою.

У Apple після цього рішення заявили, що вимоги DMA є надмірними, але чи компанія подаватиме апеляцію – невідомо.

Відносини між Apple та Брюсселем стають дедалі напруженішими. Минулого місяця сторони публічно зіткнулися після заяви Apple про те, що правила DMA перешкоджають їй запустити у ЄС свій оновлений помічник Siri зі штучним інтелектом. Через це користувачі в євроблоці залишилися без цього сервісу.

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