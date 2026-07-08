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Словенія єдиною з країн НАТО не виконає зобов'язання щодо витрат на оборону

Раніше цільового показника не могли досягнути три країни, тепер одна.

Словенія єдиною з країн НАТО не виконає зобов'язання щодо витрат на оборону
НАТО
Фото: EPA/UPG

Фінансовий звіт щодо оборонних бюджетів країн-членів Північноатлантичного Альянсу показав, що цьогоріч цільового показника НАТО щодо безпекових витрат не менше 2% ВВП не досягне лише одна з 32 держав військового блоку.

Як пише Bloomberg, проблеми з балансуванням видатків на потреби війська має тільки Словенія. Натомість дві інші країни, які завершили попередній рік з дефіцитом фінансування армії, змогли досягти потрібного прогресу.

Йдеться про Албанію, яка наступного року має стати господаркою саміту НАТО, та Чехію, що цьогоріч запам'яталася скандалом щодо того, хто має представляти країну на зібранні Альянсу в Туреччині. 

Загалом витрати усіх держав-країн блоку наблизилися до середнього показника у 4% ВВП. За рішенням минулорічного саміту у Гаазі, до 2035 року усі члени Альянсу, окрім Іспанії, домовились збільшити свої оборонні бюджети принаймні до 5% від валового продукту. Цей крок був фактично вимогою президента США Дональда Трампа для збереження ключової ролі Америки в НАТО. 

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