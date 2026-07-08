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Норвегія виділяє Україні $300 мільйонів на ППО

"Україні вдається зупинити більшість безпілотників та крилатих ракет, але їй потрібно посилити захист від балістичних ракет".

Норвегія виділяє Україні $300 мільйонів на ППО
Прапор Норвегії

Уряд Норвегії виділяє ще 3 млрд крон (306 млн доларів США) на зміцнення української протиповітряної оборони.

Про повідомила пресслужба норвезького уряду.

"Битва України за самозахист – це і наша битва. Україна щодня стикається з російськими атаками. Росія продовжує завдавати авіаударів по цивільному населенню, українських містах та критично важливих об’єктах енергетичної інфраструктури. Україні вдається зупинити більшість безпілотників та крилатих ракет, але їй потрібно посилити захист від балістичних ракет. Це один із найнагальніших пріоритетів України. Тому Норвегія зараз виділяє 3 млрд норвезьких крон на протиповітряну оборону", – зазначив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.

Разом із Данією, Німеччиною та Канадою, Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем Patriot безпосередньо у виробника в США.

"Росія вдень і вночі запускає в Україну сотні безпілотників та ракет. Система протиповітряної оборони Patriot є високоефективною та може протидіяти широкому спектру загроз, включаючи балістичні ракети", – наголосив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.

Зазначається, що у 2023 і 2025 роках Норвегія надала Україні підтримку ППО на 30 млрд норвезьких крон. Країна також виділяє значне фінансування у 2026 році. 

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