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Зеленський обговорив із канцлером Німеччини посилення ППО і нову угоду про дрони

Також ішлося про створення європейської антибалістичної системи.

Зеленський обговорив із канцлером Німеччини посилення ППО і нову угоду про дрони
канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо співпраці країн у сфері оборони.

Як ідеться на сайті глави держави, лідери говорили про нові атаки РФ по Україні, зміцнення захисту від російського терору, роботу з партнерами в цьому напрямі та подальшу підтримку програми PURL.

Крім того, Зеленський і Мерц обговорили підготовку дронової угоди і приділили увагу роботі над створенням європейської антибалістичної системи за участю німецьких оборонних компаній у межах програми FREYA.

  • Нові дронові угоди Україна уклала з Естонією, Нідерландами і Данією.
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