Зеленський обговорив із канцлером Німеччини посилення ППО і нову угоду про дрони

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом щодо співпраці країн у сфері оборони.

Як ідеться на сайті глави держави, лідери говорили про нові атаки РФ по Україні, зміцнення захисту від російського терору, роботу з партнерами в цьому напрямі та подальшу підтримку програми PURL.

Крім того, Зеленський і Мерц обговорили підготовку дронової угоди і приділили увагу роботі над створенням європейської антибалістичної системи за участю німецьких оборонних компаній у межах програми FREYA.