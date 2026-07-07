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«Центренерго» відкликало судовий позов проти журналістів Bihus.Info

Компанія запевнила, що буде спілкуватися з медіа по-іншому, але не виключає повторного звернення до суду.

«Центренерго» відкликало судовий позов проти журналістів Bihus.Info
"Центренерго"
Фото: divannaya-sotnya.com.ua

«Центренерго» заявило, що відкликає позов до журналістів Bihus.Info щодо сюжету «Новий енергоблок проміняли на старі схеми?». 

Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Ісаченко на своїй фейсбук-сторінці.

Він наголосив, що цей крок не означає згоди підприємства з оприлюдненою інформацією. Компанія продовжує вважати низку тверджень у відеоматеріалі недостовірними або поданими без належного контексту. 

Зокрема, Міністерство енергетики України повідомило, що експерт, на коментарях якого базувався сюжет, виконував лише консультаційні функції і не ухвалював управлінських рішень. Крім того, профільні експерти визнали технічно неможливим переобладнання котлів станцій «Центренерго» під спалювання біопалива, через що від цієї ідеї відмовилися. А звільнення згаданої у розслідуванні експертки пов'язане з порушеннями договору з її роботодавцем — Фондом архітектури реформ в Україні, а не з модернізацією Трипільської ТЕС.

Ісаченко запевнив, що «ми виходимо з того, що репутація державної енергетичної компанії має відновлюватися насамперед через результати роботи, ефективне управління, прозорість рішень та відкриту комунікацію із суспільством, а не через тривале інформаційне протистояння».

«Залишення позову без розгляду не є визнанням поширеної інформації достовірною і не означає відмову компанії від захисту своєї ділової репутації. Ми залишаємо за собою право повторного звернення до суду у разі подальшого поширення недостовірних фактичних тверджень», - додав очільник «Центренерго».

  • Торік у грудні розслідувачі повідомили, що «Центренерго» нібито гальмує процес модернізації та декарбонізації пошкодженої російськими обстрілами Трипільської ТЕС попри готовність європейських партнерів повністю профінансувати цей проєкт. 
  • За даними розслідування Bihus.Info, шведський фонд Swedfund планував виділити грантові кошти на розробку техніко-економічного обґрунтування для побудови нового сучасного енергоблока на біопаливі. Крім того, Європейський інвестиційний банк погодився надати 400 тисяч євро на перший етап ініціативи — створення дорожньої карти для поступової відмови компанії від спалювання вугілля на користь екологічних джерел енергії.
  • Попри початкову згоду керівництва «Центренерго», згодом державна компанія заблокувала подальші переговори, а профільну експертку Офісу підтримки реформ Ольгу Євстігнєєву, яка безпосередньо вела комунікацію з іноземними донорами, звільнили. На думку експертки, причиною саботажу з боку енергогіганта є небажання переходити на альтернативні види палива або зменшувати обсяги споживання вугілля, оскільки це нівелює попит на тверде паливо та зруйнує чинні фінансові схеми навколо його постачання.
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