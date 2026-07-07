«Центренерго» відкликало судовий позов проти журналістів Bihus.Info

«Центренерго» заявило, що відкликає позов до журналістів Bihus.Info щодо сюжету «Новий енергоблок проміняли на старі схеми?».
Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Ісаченко на своїй фейсбук-сторінці.
Він наголосив, що цей крок не означає згоди підприємства з оприлюдненою інформацією. Компанія продовжує вважати низку тверджень у відеоматеріалі недостовірними або поданими без належного контексту.
Зокрема, Міністерство енергетики України повідомило, що експерт, на коментарях якого базувався сюжет, виконував лише консультаційні функції і не ухвалював управлінських рішень. Крім того, профільні експерти визнали технічно неможливим переобладнання котлів станцій «Центренерго» під спалювання біопалива, через що від цієї ідеї відмовилися. А звільнення згаданої у розслідуванні експертки пов'язане з порушеннями договору з її роботодавцем — Фондом архітектури реформ в Україні, а не з модернізацією Трипільської ТЕС.
Ісаченко запевнив, що «ми виходимо з того, що репутація державної енергетичної компанії має відновлюватися насамперед через результати роботи, ефективне управління, прозорість рішень та відкриту комунікацію із суспільством, а не через тривале інформаційне протистояння».
«Залишення позову без розгляду не є визнанням поширеної інформації достовірною і не означає відмову компанії від захисту своєї ділової репутації. Ми залишаємо за собою право повторного звернення до суду у разі подальшого поширення недостовірних фактичних тверджень», - додав очільник «Центренерго».
- Торік у грудні розслідувачі повідомили, що «Центренерго» нібито гальмує процес модернізації та декарбонізації пошкодженої російськими обстрілами Трипільської ТЕС попри готовність європейських партнерів повністю профінансувати цей проєкт.
- За даними розслідування Bihus.Info, шведський фонд Swedfund планував виділити грантові кошти на розробку техніко-економічного обґрунтування для побудови нового сучасного енергоблока на біопаливі. Крім того, Європейський інвестиційний банк погодився надати 400 тисяч євро на перший етап ініціативи — створення дорожньої карти для поступової відмови компанії від спалювання вугілля на користь екологічних джерел енергії.
- Попри початкову згоду керівництва «Центренерго», згодом державна компанія заблокувала подальші переговори, а профільну експертку Офісу підтримки реформ Ольгу Євстігнєєву, яка безпосередньо вела комунікацію з іноземними донорами, звільнили. На думку експертки, причиною саботажу з боку енергогіганта є небажання переходити на альтернативні види палива або зменшувати обсяги споживання вугілля, оскільки це нівелює попит на тверде паливо та зруйнує чинні фінансові схеми навколо його постачання.