«Центренерго» відкликало судовий позов проти журналістів Bihus.Info

Компанія запевнила, що буде спілкуватися з медіа по-іншому, але не виключає повторного звернення до суду.

«Центренерго» заявило, що відкликає позов до журналістів Bihus.Info щодо сюжету «Новий енергоблок проміняли на старі схеми?».

Про це повідомив генеральний директор компанії Сергій Ісаченко на своїй фейсбук-сторінці.

Він наголосив, що цей крок не означає згоди підприємства з оприлюдненою інформацією. Компанія продовжує вважати низку тверджень у відеоматеріалі недостовірними або поданими без належного контексту.

Зокрема, Міністерство енергетики України повідомило, що експерт, на коментарях якого базувався сюжет, виконував лише консультаційні функції і не ухвалював управлінських рішень. Крім того, профільні експерти визнали технічно неможливим переобладнання котлів станцій «Центренерго» під спалювання біопалива, через що від цієї ідеї відмовилися. А звільнення згаданої у розслідуванні експертки пов'язане з порушеннями договору з її роботодавцем — Фондом архітектури реформ в Україні, а не з модернізацією Трипільської ТЕС.

Ісаченко запевнив, що «ми виходимо з того, що репутація державної енергетичної компанії має відновлюватися насамперед через результати роботи, ефективне управління, прозорість рішень та відкриту комунікацію із суспільством, а не через тривале інформаційне протистояння».

«Залишення позову без розгляду не є визнанням поширеної інформації достовірною і не означає відмову компанії від захисту своєї ділової репутації. Ми залишаємо за собою право повторного звернення до суду у разі подальшого поширення недостовірних фактичних тверджень», - додав очільник «Центренерго».