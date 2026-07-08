Літак пролітав над Аравійським морем поблизу Ормари у пакистанському Белуджистані, коли зник.

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Вчора у Пакистані вантажний літак Boeing 737 з п'ятьма членами екіпажу на борту втратив зв'язок з диспетчерською службою.

Про це пише DW з посиланням на пакистанські авіаційні органи.

Літак повідомив про технічну проблему під час рейсу з Шарджі в Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) до Карачі. Розпочалися пошуково-рятувальні операції.

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За інформацією місцевого ЗМІ Geo News, літак пролітав над Аравійським морем поблизу Ормари у пакистанському Белуджистані, коли зник.

Відповідно до даних Адміністрації аеропортів Пакистану (PAA), радарні системи показали, що літак швидко знижувався, і зв'язок був втрачений.

За даними глобальної служби відстеження польотів Flightradar24.com, попередні дані, надіслані з літака, “вказували на втрату висоти, потім на підйом, а потім на другу, раптову та різку втрату висоти”.

Літак експлуатувався K2 Airways, приватною вантажною авіакомпанією в Пакистані, яка виконує регулярні та чартерні рейси всередині країни та за кордон.

Остання аварія реактивного лайнера в Карачі сталася у травні 2020 року. Пакистанський літак, що перевозив 98 людей, розбився в людному районі поблизу аеропорту після очевидної відмови двигуна під час посадки. У катастрофі загинули всі пасажири, крім одного. Встановлено, що аварія сталася через помилки пілота, другого пілота та авіадиспетчерської служби.