У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаПолітика

Трамп наказав негайно припинити торгівлю з Іспанією через позицію країни щодо витрат на НАТО та війни з Іраном

Цікаво, що це вже вдруге цього року американський президент наказує припинити торгівлю з Іспанією. Після аналогічної заяви у березні двостороння торгівля фактично не змінилася.

Трамп наказав негайно припинити торгівлю з Іспанією через позицію країни щодо витрат на НАТО та війни з Іраном
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп наказав негайно припинити всю торгівлю з Іспанією, посиливши тиск на союзника по НАТО через відмову Мадрида підтримати нову ціль Альянсу щодо оборонних витрат у 5% ВВП, а також через його позицію щодо війни з Іраном, передає Reuters

Під час саміту НАТО Трамп заявив, що Іспанія «ні на що не погоджується» і доручив міністру фінансів США Скоту Бессенту негайно зупинити торгівлю.

«Я не хочу вести з ними жодної торгівлі. Зробіть це негайно. Навіть не розмовляйте з ними. Вони безнадійні... Вони заробляють на нас дуже багато грошей, але скоро зароблятимуть значно менше», — сказав Трамп.

Реклама

Видання зазначає, що це вже вдруге цього року американський президент наказує припинити торгівлю з Іспанією через її відмову підтримати новий оборонний орієнтир НАТО. Після аналогічної заяви у березні двостороння торгівля фактично не змінилася.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спробував пом'якшити суперечку, зазначивши, що Іспанія торік «зробила великий крок», збільшивши оборонні витрати до 2% ВВП, хоча «певні питання ще належить вирішити».

В офісі прем'єр-міністра Іспанії Педра Санчеса заявили, що сприймають слова Трампа як «звичну риторику» і не мають наміру змінювати «відмінні» відносини зі США. Там також наголосили, що Іспанія має дефіцит у торгівлі зі Сполученими Штатами, а окремі країни ЄС не можуть самостійно вести торговельні переговори, оскільки це компетенція Євросоюзу.

За даними Reuters, Трамп також неодноразово висловлював невдоволення тим, що уряд Санчеса не дозволив США використовувати іспанський повітряний простір і військові бази для операцій, пов'язаних із війною проти Ірану.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies