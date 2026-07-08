Трамп наказав негайно припинити торгівлю з Іспанією через позицію країни щодо витрат на НАТО та війни з Іраном

Цікаво, що це вже вдруге цього року американський президент наказує припинити торгівлю з Іспанією. Після аналогічної заяви у березні двостороння торгівля фактично не змінилася.

Президент США Дональд Трамп наказав негайно припинити всю торгівлю з Іспанією, посиливши тиск на союзника по НАТО через відмову Мадрида підтримати нову ціль Альянсу щодо оборонних витрат у 5% ВВП, а також через його позицію щодо війни з Іраном, передає Reuters.

Під час саміту НАТО Трамп заявив, що Іспанія «ні на що не погоджується» і доручив міністру фінансів США Скоту Бессенту негайно зупинити торгівлю.

«Я не хочу вести з ними жодної торгівлі. Зробіть це негайно. Навіть не розмовляйте з ними. Вони безнадійні... Вони заробляють на нас дуже багато грошей, але скоро зароблятимуть значно менше», — сказав Трамп.

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Видання зазначає, що це вже вдруге цього року американський президент наказує припинити торгівлю з Іспанією через її відмову підтримати новий оборонний орієнтир НАТО. Після аналогічної заяви у березні двостороння торгівля фактично не змінилася.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте спробував пом'якшити суперечку, зазначивши, що Іспанія торік «зробила великий крок», збільшивши оборонні витрати до 2% ВВП, хоча «певні питання ще належить вирішити».

В офісі прем'єр-міністра Іспанії Педра Санчеса заявили, що сприймають слова Трампа як «звичну риторику» і не мають наміру змінювати «відмінні» відносини зі США. Там також наголосили, що Іспанія має дефіцит у торгівлі зі Сполученими Штатами, а окремі країни ЄС не можуть самостійно вести торговельні переговори, оскільки це компетенція Євросоюзу.

За даними Reuters, Трамп також неодноразово висловлював невдоволення тим, що уряд Санчеса не дозволив США використовувати іспанський повітряний простір і військові бази для операцій, пов'язаних із війною проти Ірану.