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Сили безпілотних систем уразили ключовий енерговузол Криму та понад 50 військових цілей окупантів, – "Мадяр"

Уражено перехідний пункт ПП-2 "Крим" поблизу населеного пункту Глазівка.

Сили безпілотних систем уразили ключовий енерговузол Криму та понад 50 військових цілей окупантів, – "Мадяр"
Фото: скріншот

Сили безпілотних систем ЗСУ 8 липня завдали удару по ключовому об'єкту енергетичної інфраструктури, через який окупований Крим отримує електроенергію з території Росії. 

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, уражено перехідний пункт ПП-2 "Крим" поблизу населеного пункту Глазівка, який є ключовою точкою прийому електроенергії енергомостом "Кубань – Крим". Саме цей об'єкт приймає чотири підводні кабельні лінії довжиною 14,5 км та передає електроенергію на повітряні лінії електропередач.

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Командувач зазначив, що лише з 1 по 8 липня підрозділи Сил безпілотних систем уразили 50 енергетичних вузлів у тимчасово окупованому Криму та на півдні окупованих територій України.

Окрім головного вузла енергомоста, під ударами опинилися ще п'ять електропідстанцій:

  • "Нижньогірськ";
  • "Насосна-3";
  • "Новотроїцьке";
  • "Калинове";
  • "Троїцьке".

Також українські військові уразили три російські радіолокаційні станції: дві РЛС 1РЛ131 П-18; РЛС 1Л22 "Пароль-4".

Серед інших цілей – ремонтна база 27-ї окремої мотострілецької бригади РФ у Луганській області та полігон "Гвардійський" на тимчасово окупованій території Херсонської області.

За інформацією Роберта Бровді, лише протягом однієї ночі українські безпілотники уразили 53 військові об'єкти в оперативній глибині противника у Криму та на півдні тимчасово окупованих територій.

Усі операції проводилися за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

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