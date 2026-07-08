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Трамп: США не проти купувати українські безпілотники

Американський президент відзначив, що Україна виробляє дрони у великій кількості.

Трамп: США не проти купувати українські безпілотники
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Україна виробляє велику кількість дронів, і США могли би їх купувати.

Таку думку озвучив американський президент Дональд Трамп на пресконференції з Володимиром Зеленським в Анкарі.

«Ми б купували їхні безпілотники, і ми самі робимо безпілотники. Ми робимо чудові безпілотники, але вони мають здатність виробляти їх у великій кількості, що повертає нас до того, як це дивовижно, що в умовах війни вони їх виробляють. Вони роблять їх у підвалах. І роблять їх де завгодно, де є хоч якесь укриття, і навіть якщо укриття немає, я так підозрюю, правда? Це дивовижна здатність», - сказав Трамп.

Він додав, що США і Україна можуть укласти «дронову угоду» і зауважив, що «якби у вас було багато «Петріотів», по вас би ніколи не влучали».

  • 7 липня в ОП повідомили, що наразі кількість drone deal, які уклала Україна, зросла до девʼяти.
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