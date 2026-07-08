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Канада продовжила військовиу присутність у Латвії до 2031 року

Канада підтвердила намір збільшити чисельність свого постійного військового контингенту в Латвії до 2600 військовослужбовців. 

Канада продовжила військовиу присутність у Латвії до 2031 року
Виступ прем’єр-міністра Канади Марк Карні під час щорічного засідання Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
Фото: EPA/UPG

Канада достроково продовжила військову місію Operation Reassurance у Латвії ще на три роки. Про це повідомили в офісі прем’єр-міністра Канади Марка Карні за підсумками саміту НАТО.

За словами канадського уряду, Оттава підтвердила намір збільшити чисельність свого постійного військового контингенту в Латвії до 2600 військовослужбовців. Крім того, Канада візьме на себе додаткові зобов’язання щодо посилення захисту східного флангу НАТО.

Зазвичай Канада продовжує міжнародні військові місії на три роки після завершення чинного мандата. Однак цього разу рішення ухвалили достроково: попередній мандат місії діє до 2028 року, але його вже зараз продовжили до 2031-го.

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Уряд Канади пояснює такий крок необхідністю підтримати Латвію та інші країни Балтії на тлі безпекових викликів, пов’язаних із загрозою з боку Росії.

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Операція Reassurance триває з 2017 року. У її межах канадські військові разом із підрозділами інших держав-членів НАТО входять до складу багатонаціональної бойової групи, яка забезпечує стримування потенційної російської агресії на східному фланзі Альянсу.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Канада оголосила про розширення своєї військової присутності в Латвії. Для посилення контингенту були закуплені сучасні протитанкові комплекси, системи протиповітряної оборони, зокрема засоби боротьби з безпілотниками.

Також до Латвії вже прибув танковий ескадрон із 15 основних бойових танків Leopard 2. Очікується, що до кінця року канадська бригада буде повністю сформована і налічуватиме до 2600 військовослужбовців.

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