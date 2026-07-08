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Трамп розповів про «великий тиск» на Путіна і прокоментував питання про гарантії безпеки для України

"Я не думаю, що йому подобається те, що відбувається", - сказав американський президент.

Трамп розповів про «великий тиск» на Путіна і прокоментував питання про гарантії безпеки для України
президент Росії і США Володимир Путін і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив про «великий тиск» на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це він сказав на пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським в Анкарі.

«Ми чинимо великий тиск на президента Путіна. Знаєте, я не думаю, що йому подобається те, що відбувається. Я не думаю, що він у захваті від того, що коїться. На президента Путіна чиниться великий тиск, щоб покінчити з цим. Я думаю, що на всіх чиниться тиск, щоб покінчити з цим конкретним питанням», - сказав Трамп.

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Лідер США на запитання про гарантії безпеки для України не відповів, що саме можуть запропонувати Штати.«Ну, гарантії безпеки... Я маю на увазі, не те щоб ми сильно прагнули це робити — ми робитимемо це, щоб урятувати життя», - сказав Трамп.

Згодом він зауважив сказав, що Штати збираються працювати над гарантіями безпеки, і що Росія «дуже поважає» США.

«Якщо ми зможемо укласти правильну угоду, ми допоможемо Європі. Я маю на увазі, Європа буде за цим стежити. Ми будемо допомагати їм. І ми попрацюємо над якимось пакетом безпеки... Я думаю, що якщо ми укладемо угоду, Росія буде дуже задоволена, і вони займуться іншими справами», - вважає президент США.

Трамп також сказав, що не думає, що Росія нападе знову після укладення мирної угоди.

  • Україна і США протягом раніше тривалий час обговорювали угоду про гарантії безпеки. Серед варіантів були розміщення після війни в Україні іноземного контингенту, моніторинг за дотриманням режиму припинення вогню і аналог 5 Статті Статуту НАТО. 
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