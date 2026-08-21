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Чому ставка Кремля на міні-НПЗ не спрацює

Попри статус одного з найбільших світових видобувачів нафти, Російська Федерація все глибше занурюється в системну паливну кризу. Дефіцит і стрибки цін відчувались навіть у ресурсно багатих регіонах. Це й не дивно — переробка нафти впала з 5,5 до 3,9 мільйона барелів на добу.

Тактично Росія намагається компенсувати проблему за рахунок закупівлі пального в Індії та навіть у Марокко. Стратегічно ж російська влада вбачає порятунок у концепції децентралізації: побудові мережі малих нафтопереробних заводів (міні-НПЗ). Таку ініціативу губернатора Забайкальського краю Олександра Осіпова публічно підтримав Володимир Путін.

Розрахунок Кремля простий: розподілена система нібито дозволить швидко закрити локальні потреби та підвищити стійкість ринку. Але міні-НПЗ — це імітація вирішення проблеми, а не саме рішення. Понад те — вони стануть джерелом нових проблем. 

Технологічні та капітальні обмеження міні-НПЗ

Російська нафтопереробна інфраструктура історично формувалася довкола великотоннажних промислових гігантів. До прикладу, потужність лише одного Омського НПЗ складала близько 21 млн тонн нафти на рік. А потужності ураженого нещодавно Волгоградського НПЗ дозволяли переробляти ще близько 15 млн тонн. 

Фото: CCO

Натомість стандартна потужність міні-НПЗ рідко перевищує 0,5–1 млн тонн на рік. Щоб компенсувати втрату або простій хоча б одного великого заводу, необхідно ввести в експлуатацію десятки малих підприємств. Це створює низку критичних бар'єрів.

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По-перше, будівництво навіть відносно невеликого сучасного НПЗ потребує десятків або сотень мільйонів доларів інвестицій залежно від комплектації та глибини переробки. Це істотно обмежує можливість швидкого масштабування такої мережі в умовах бюджетного дефіциту та санкцій. 

По-друге, сучасні великі НПЗ забезпечують глибину переробки понад 90%, виробляючи високооктановий бензин та дизель стандарту Євро-5. Малі заводи без дороговартісних установок вторинної переробки (крекінг, риформінг) здатні видавати переважно мазут і прямогонний бензин низької якості.

Дрібносерійне виробництво в умовах послабленого нагляду неминуче призведе до виходу на ринок некондиційного палива, що створить додаткові ризики для сільгосптехніки та транспорту — двигуни та інші елементи техніки можуть швидше виходити з ладу через пальне низької якості. 

По-третє, великі вертикально-інтегровані нафтові компанії (ВІНК) контролюють весь ланцюг — від свердловини до АЗС, що дозволяє їм перехресно субсидувати збиткові ланки. Незалежні міні-НПЗ змушені будуть купувати сировину за ринковими або наближеними до них цінами та окремо витрачати гроші на логістику. А отже, вони ризикують стати нерентабельними навіть за незначного збільшення вартості нафти.

Фото: EPA/UPG

Дедлайни, гроші і регіони

Головний суперечливий момент ініціативи полягає в строках її реалізації. Дефіцит дизельного пального та бензину вимагає негайного реагування. Пальне треба вже зараз, під час посівних та збиральних кампаній, для забезпечення пасажирських і вантажних перевезень. Натомість цикл проєктування, узгодження, постачання обладнання та пусконалагодження навіть для міні-НПЗ становить щонайменше 2–4 роки.

До того ж, в умовах зростаючого дефіциту федерального бюджету Кремль, ймовірно, спробує перекласти фінансове навантаження на регіональні бюджети або зобов'язати місцевий бізнес інвестувати в ці будівництва під обіцянки майбутніх податкових пільг. При цьому центр (Москва) проводить акумулювати основні доходи від продажу сировини, а от ризики та витрати на утримання паливної інфраструктури нестимуть регіони. Як наслідок, останні змушені будуть збільшувати боргове навантаження.

Віддалені території (Саха, Бурятія, Комі, Тива), де транспортна складова суттєво впливає на кінцеву вартість усіх товарів, найпершими відчувають кумулятивний ефект від подорожчання палива та ймовірного падіння його якості.

Тож мережа міні-НПЗ не стане швидким порятунком для російського ринку пального. Намагаючись лікувати симптоми за допомогою напівзаходів і додаткового навантаження на регіони, Кремль лише полибить економічний дисбаланс між центром та ресурсовидобувними регіонами. У довгостроковій перспективі саме ця економічна несправедливість у розподілі ресурсів і ризиків може стати одним із ключових чинників посилення соціальної напруги в РФ.

Черга на АЗС «Газпром нафти» в Москві 20 серпня 2026 року.
Фото: EPA/UPG
Черга на АЗС «Газпром нафти» в Москві 20 серпня 2026 року.

Олександр КравченкоОлександр Кравченко, Автор новин
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