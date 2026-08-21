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Україна схвалила виплату компенсацій за пошкоджене житло для понад 162 000 родин

Темпи відшкодувань за втрачене житло нижчі – все залежить від фінансових спроможностей країни. 

Україна схвалила виплату компенсацій за пошкоджене житло для понад 162 000 родин
Віталій Безгін
Фото: скриншот відео

Станом на зараз держава схвалила виплату компенсацій за пошкоджене житло для понад 162 240 сімей на суму 16,1 млрд гривень. З них 159 000 родин вже отримали кошти, повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін під час години запитань до уряду. 

Для компенсації за знищене житло надали 89 000 сертифікатів на 114,9 млрд грн. Використали вже 49,2 млрд гривень – все впирається в фінансову спроможність країни.

«Що стосується програми по ваучерах для ВПО УБД – там ситуація, звісно, важча. Там в нас порядку 3500 родин отримали відповідні ваучери», – сказав міністр. 

Також Безгін прокоментував передачу головою Луганської ОВА 50 млн гривень іншим областям. 

«Після нашої години запитань до уряду буде відповідний захід з приводу Луганської області. Я особисто відвідаю і поставлю це питання очільнику військової адміністрації. Візьмемо на контроль разом з профільним заступником голови Офісу президента», – сказав він. 

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