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Зеленський підтвердив удари до обʼєктах в Росії. Найбільша відстань до цілі – понад 1600 км

Є результати і в акваторії Чорного моря.

Зеленський підтвердив удари до обʼєктах в Росії. Найбільша відстань до цілі – понад 1600 км
Президент Володимир Зеленський
Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по обʼєктах в Росії та в Чорному морі. 

«Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла», – написав він у телеграмі. 

За словами глави держави, цієї ночі дипстрайки уразили НПЗ у Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром «Маринівка» у Волгоградському регіоні. Також, як повідомив президент, є результати у акваторії Чорного моря.

Крім цього підтвердили результати попередніх ударів: на аеродромі «Ахтубінськ» пошкоджено російський літак Су-34. Відстань – близько 600 кілометрів від лінії фронту. 

У Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів. 

  • У Пермському краї Росії сьогодні загорівся нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез». Перед цим аеропорт «Большоє Савіно» призупинив роботу. Міноборони РФ прозвітувало про 325 збитих дронів. 
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