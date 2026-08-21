Є результати і в акваторії Чорного моря.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по обʼєктах в Росії та в Чорному морі.

«Продовжуємо нашими далекобійними санкціями повертати наслідки війни туди, звідки вона прийшла», – написав він у телеграмі.

За словами глави держави, цієї ночі дипстрайки уразили НПЗ у Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром «Маринівка» у Волгоградському регіоні. Також, як повідомив президент, є результати у акваторії Чорного моря.

Крім цього підтвердили результати попередніх ударів: на аеродромі «Ахтубінськ» пошкоджено російський літак Су-34. Відстань – близько 600 кілометрів від лінії фронту.

У Приморсько-Ахтарську, за майже 180 кілометрів, уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів.