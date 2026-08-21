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У Пермському краї РФ загорівся НПЗ

Міноборони Росії стверджує, що ППО збила 325 дронів.

У Пермському краї РФ загорівся НПЗ
Дим у Пермі
Фото: Astra

У Пермському краї Росії загорівся нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнафтооргсинтез». Перед цим аеропорт «Большоє Савіно» призупинив роботу. У Пермі працювали сирени, було чути вибухи.

Як пише Astra, згодом у Пермі фіксували дим, який піднімався над цим НПЗ.

О шостій ранку Росавіація повідомила, що в аеропорту Пермі («Большоє Савіно») запроваджено «тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден». 

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Цей завод раніше неодноразово атакували дрони, зокрема імовірно 29 липня, 7 травня та 30 квітня.

Дим у Пермі
Фото: Astra
Дим у Пермі

ТОВ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" (ПНОС) - один з найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) Росії, розташований у Пермі. Підприємство, що входить до групи «Лукойл», переробляє понад 13 млн. тонн нафти на рік, випускаючи широкий спектр продукції, включаючи високоякісний бензин, дизельне паливо, авіаційну гас і мастила. Завод є ключовим промисловим об'єктом регіону та одним із найбільш технологічно оснащених у країні, забезпечуючи паливом як внутрішній ринок, так і експортні напрямки.

Міноборони РФ стверджує, що за ніч ППО збила 325 БПЛА над територіями Астраханської, Білгородської, Брянської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Орловської, Ростовської, Рязанської, Тульської областей, Московського регіону, анексованого Криму, Удмуртської Республіки, Краснодарського краю та Пермського краю.

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