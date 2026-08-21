У Нью-Йорку запобігли теракту "Ісламської держави" у будівлі місцевої влади

ФБР затримало у Нью-Йорку жінку, яка приєдналася до терористів "Ісламської держави" і отримала завдання підірвати будівлю Капітолію штату – місце засідання законодавчого органу.

Як пише BBC, 35-річну Джессіку Бові заарештували завдяки проведеній операції під прикриттям. Жінка сама розповіла агентам ФБР, які вдавали із себе контактних осіб терористів, про свій план пронести у Капітолій бомбу.

Зловмисниця щонайменше 5 разів особисто відвідувала будівлю, щоб провести розвідку. Вона також тренувалася проносити у Капітолій муляж вибухового пристрою, замаскований у пакеті для доставки їжі.

Під підозру з боку спецслужб Бові потрапила через публікацію у соцмережах контенту, який виправдовував терористичні акти 11 вересня 2001 року. За словами жінки, вона прийняла іслам 5 років тому і хотіла зробити "щось, щоб вплинути на американську систему".

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул публічно висловила вдячність ФБР та поліції міста за попередження теракту.