Дрон, який збили у Латвії 14 серпня, був українським

Він залетів із території Білорусі через дію російського засобу РЕБ.

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Винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії 14 серпня збили іноземний безпілотник у Латвії.

20 серпня Національні збройні сили Латвії повідомили, що це був український дрон, передає LSM.

Він потрапив у повітряний простір країни з території Білорусі через вплив російських засобів РЕБ. Такі системи створюють перешкоди для зв'язку, навігації та наведення військової техніки, що заважає точному використанню зброї або робить його неможливим, пояснила латвійська сторона.

Латвійські військові не розкривають модель безпілотника, щоб не нашкодити планам ЗСУ.