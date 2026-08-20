Дрон, який збили у Латвії 14 серпня, був українським

Винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії 14 серпня збили іноземний безпілотник у Латвії.
20 серпня Національні збройні сили Латвії повідомили, що це був український дрон, передає LSM.
Він потрапив у повітряний простір країни з території Білорусі через вплив російських засобів РЕБ. Такі системи створюють перешкоди для зв'язку, навігації та наведення військової техніки, що заважає точному використанню зброї або робить його неможливим, пояснила латвійська сторона.
Латвійські військові не розкривають модель безпілотника, щоб не нашкодити планам ЗСУ.
- Як відомо, над Латвією 14 серпня збили невідомий безпілотний літальний апарат.
- Жителів територій, яким загрожувала небезпека, закликали перебувати в приміщеннях і дотримуватися правил двох стін. У небо підняли винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії.
- Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас повідомляв про дані розвідки щодо можливих російських провокацій у Балтійському регіоні. За його словами, Кремль розглядає варіанти ударів по критичній інфраструктурі, зокрема із використанням українських безпілотників для створення хибного уявлення про причетність іншої держави.