У Латвії майже 170 компаній продовжують торгувати з Росією і Білоруссю

Деякі компанії скаржаться, що неможливо швидко переорієнтувати свої ринки збуту.

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Центральне статистичне управління Латвії відновило щомісячне оприлюднення списку місцевих підприємств, які експортують товари до Росії чи Білорусі або імпортують їх звідти.

У переліку за липень вказали близько 170 компаній, серед яких Grindeks, Lauma Fabrics, Олайнський хімічний завод Biolars та Olpha, пише LSM.

Публікацію відновили завдяки змінам до закону про підтримку цивільного населення України, які Сейм ухвалив у червні. Депутати наголосили, що співпраця латвійських фірм із країнами-агресорами і поповнення їхніх бюджетів під час війни є неприпустимими.

Деякі компанії вже надали роз'яснення щодо своєї діяльності. У Grindeks заявили, що розширюють присутність на ринках ЄС і Північної Америки, однак переорієнтація експорту у фармацевтичній галузі потребує тривалого часу.

Восени 2023 року публікацію подібних списків призупиняли, оскільки у відомстві вважали неможливим робити об'єктивні висновки без детального аналізу кожної угоди.