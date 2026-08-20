​МЗС радить українцям ставити відмітки про перетин кордону при виїзді до ЄС

Така позначка може слугувати підтвердженням законного виїзду з України.

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України, які виїжджають до Євросоюзу для тимчасового захисту, отримувати в закордонному паспорті штамп про перетин державного кордону.

Про це йдеться в роз’ясненні МЗС, яке оприлюднило посольство України в Бельгії.

Зазначається, що така позначка може слугувати підтвердженням законного виїзду з України.

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"Для уникнення можливих труднощів під час оформлення тимчасового захисту в країнах ЄС радимо всім громадянам України, незалежно від статі та віку, під час виїзду з України отримувати штамп (відмітку) про перетин кордону в закордонному паспорті від офіцера Державної прикордонної служби", – йдеться в повідомленні.

У МЗС пояснили цю рекомендацію запровадженням нових правил отримання тимчасового захисту, а також тим, що наразі немає єдиних централізованих роз’яснень щодо їхнього застосування в усіх країнах-членах ЄС.

Громадяни України, які вже перебувають за кордоном і потребують офіційного підтвердження перетину державного кордону, можуть звернутися до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби онлайн.

У МЗС зазначили, що в окремих країнах ЄС під час оформлення тимчасового захисту в українців, зокрема у жінок, вимагали надати відомості з застосунку "Резерв+". Це повʼязано з ухваленим 30 липня рішенням Ради ЄС, яке передбачає, що тимчасовий захист має надаватися тим громадянам України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства, із наданням, де це необхідно, відповідного підтвердження.

Норма стосується як чоловіків, так і жінок, і не поширюється на людей, які вже мали тимчасовий захист у відповідній країні ЄС станом на 30 липня і безперервно зберігають цей статус.