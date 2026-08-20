​Обвал золотої копальні у Центральноафриканській Республіці: щонайменше сотня жертв

У західній частині ЦАР внаслідок обвалу нелегальної золотої копальні загинули понад 100 людей. Ще кілька постраждалих перебувають у критичному стані.
Про це пише Associated Press.
Обвал стався у селі Замбойє неподалік кордону з Камеруном. Йдеться про кустарну копальню, де золото видобували без складної техніки.
За словами волонтерів місцевого Червоного Хреста, які беруть участь у рятувальній операції, кілька людей вдалося врятувати, однак вони дістали тяжкі травми. Точна кількість жертв може зрости.
Під завалами досі можуть перебувати люди, а кілька працівників копальні вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих і постраждалих багато молодих чоловіків і жінок, які прийшли працювати на копальні, щоб заробити гроші для своїх родин.
На місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи. Причини обвалу наразі встановлюють.
The death toll from a gold mine collapse in a western part of Central African Republic has risen to more than 100, a Red Cross volunteer involved in relief efforts and a local official said Wednesday. https://t.co/V7Jmbt3cCN pic.twitter.com/yDNLvUmEfX— ABC News (@ABC) August 20, 2026