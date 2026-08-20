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​Обвал золотої копальні у Центральноафриканській Республіці: щонайменше сотня жертв

Йдеться про нелегальну копальню, де золото видобували кустарними методами.

​Обвал золотої копальні у Центральноафриканській Республіці: щонайменше сотня жертв
Обвал на копальні в ЦАР
Фото: SBS

У західній частині ЦАР внаслідок обвалу нелегальної золотої копальні загинули понад 100 людей. Ще кілька постраждалих перебувають у критичному стані.

Про це пише Associated Press.

Обвал стався  у селі Замбойє неподалік кордону з Камеруном. Йдеться про кустарну копальню, де золото видобували без складної техніки.

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За словами волонтерів місцевого Червоного Хреста, які беруть участь у рятувальній операції, кілька людей вдалося врятувати, однак вони дістали тяжкі травми. Точна кількість жертв може зрости.

Під завалами досі можуть перебувати люди, а кілька працівників копальні вважаються зниклими безвісти. Серед загиблих і постраждалих багато молодих чоловіків і жінок, які прийшли працювати на копальні, щоб заробити гроші для своїх родин.

На місці трагедії тривають пошуково-рятувальні роботи. Причини обвалу наразі встановлюють. 

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