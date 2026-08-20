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Під час російського обстрілу України на території Румунії впав дрон

Про постраждалих чи ушкодження наразі нічого не відомо.

Під час російського обстрілу України на території Румунії впав дрон
Фото: ОПУ

У ніч на 20 серпня, під час масованої російської атаки на Україну, на території Румунії впав безпілотник. 

Як розповіли у Міноборони країни, о 02:23 система радіолокаційного спостереження MApN виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною.

Для моніторингу ситуації підняли два літаки F-18 повітряно-космічних сил Іспанії. А на повітряну розвідку вилетів гелікоптер IAR-330 SOCAT повітряних сил Румунії. 

О 03:20 населення попередили про повітряну тривогу, а вже о 03:21 безпілотник увійшов у національний повітряний простір приблизно за 13 кілометрів на схід від муніципалітету Галац.

О 03:24 екіпаж гелікоптера IAR-330 SOCAT повідомив, що ціль впала приблизно за 4 кілометри на північний схід від міста Грінду, повіт Тулча, у безлюдній місцевості. Після зіткнення літального апарату з землею виникла пожежа, яка самостійно загасла. Про постраждалих чи ушкодження наразі нічого не відомо.

До місця поїхали військові. Повітряна тривога припинена о 03:52.

  • Іспанський винищувач F-18 під час місії НАТО з патрулювання повітряного простору Румунії нещодавно збив безпілотник, який перетнув кордон країни. 
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