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Швейцарія планує збільшити бюджет на протиповітряну оборону на понад мільярд доларів

На міжнародному ринку зброї виробники вимагають великі авансові платежі через високий попит.

Швейцарія планує збільшити бюджет на протиповітряну оборону на понад мільярд доларів
Швейцарія
Фото: swissinfo.ch

Уряд Швейцарії прагне збільшити інвестиції в протиповітряну оборону на цей рік на понад 1 мільярд доларів (970 мільйонів швейцарських франків). 

Влада пояснює це рішення зростанням рівня загроз і тривалими термінами постачання озброєння, передає Euronews.

У березні Берн уже запросив на оборонну програму 3,4 мільярда швейцарських франків. Однак уряд наголошує, що гібридні операції й атаки великої дальності становлять найбільшу загрозу, а збройні сили країни наразі не мають достатніх ресурсів для захисту неба. 

Ситуацію ускладнює й те, що на міжнародному ринку зброї виробники вимагають великі авансові платежі через високий попит.

Залучені 970 мільйонів франків спрямують на аванси для систем ППО малої і середньої дальності, напівстаціонарного радара й засобів захисту від дронів. Крім цього, уряд планує інвестувати ще 100 мільйонів франків у термінове посилення безпеки понад 60 військових об'єктів до початку 2029 року.

Загалом для протидії сучасним загрозам армії знадобиться додатково 24 мільярди франків у найближчі роки. Парламент країни ще має схвалити це додаткове фінансування, а також проголосувати за підвищення ПДВ до 2040 року для покриття оборонних потреб.

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