Швейцарія планує збільшити бюджет на протиповітряну оборону на понад мільярд доларів

Уряд Швейцарії прагне збільшити інвестиції в протиповітряну оборону на цей рік на понад 1 мільярд доларів (970 мільйонів швейцарських франків).

Влада пояснює це рішення зростанням рівня загроз і тривалими термінами постачання озброєння, передає Euronews.

У березні Берн уже запросив на оборонну програму 3,4 мільярда швейцарських франків. Однак уряд наголошує, що гібридні операції й атаки великої дальності становлять найбільшу загрозу, а збройні сили країни наразі не мають достатніх ресурсів для захисту неба.

Ситуацію ускладнює й те, що на міжнародному ринку зброї виробники вимагають великі авансові платежі через високий попит.

Залучені 970 мільйонів франків спрямують на аванси для систем ППО малої і середньої дальності, напівстаціонарного радара й засобів захисту від дронів. Крім цього, уряд планує інвестувати ще 100 мільйонів франків у термінове посилення безпеки понад 60 військових об'єктів до початку 2029 року.

Загалом для протидії сучасним загрозам армії знадобиться додатково 24 мільярди франків у найближчі роки. Парламент країни ще має схвалити це додаткове фінансування, а також проголосувати за підвищення ПДВ до 2040 року для покриття оборонних потреб.