Через їхні компанії і вільні торгові зони Тегеран тривалий час обходив міжнародні санкції.

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Об'єднані Арабські Емірати оголосили про зупинку всієї торгівлі, комерційного обміну і фінансових операцій із Іраном до особливого розпорядження.

Причиною такого рішення став черговий запуск двох балістичних ракет із боку Ірану в бік ОАЕ, одна з яких впала у територіальних водах Еміратів, передає видання Euronews.

У МЗС ОАЕ наголосили, що країна прагне захистити міжнародну фінансову систему, і закликали Іран припинити атаки на цивільне судноплавство й розблокувати Ормузьку протоку.

До цього Абу-Дабі вже відкликало свого посла й закрило іранські школи та лікарню. Попри те, що Тегеран заперечує факт обстрілу територій Еміратів, генштаб іранських збройних сил одразу після рішення Абу-Дабі попередив країни Перської затоки про наслідки за будь-яку допомогу військовим США.

Рішення ОАЕ позбавляє Іран одного з найважливіших економічних партнерів у регіоні, через компанії і вільні торгові зони якого Тегеран тривалий час обходив міжнародні обмеження.

Ситуація додатково загострюється через систематичні атаки на танкери державної нафтової компанії Еміратів ADNOC при проході Ормузької протоки.