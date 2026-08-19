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Керівник німецької компанії з виробництва дронів переховується після замаху з боку російських спецслужб

Donaustahl постачає українським військовим бойові безпілотники.

Керівник німецької компанії з виробництва дронів переховується після замаху з боку російських спецслужб
Засновник компанії-виробника дронів Donaustahl Штефан Туманн
Фото: пресслужба компанії Donaustahl

Засновник компанії-виробника дронів Donaustahl Штефан Туманн повідомив, що переховується після того, як його спробували ліквідувати російські спецслужби, передає Stern.

Туманн повідомив журналістам, що через небезпеку для життя він уже склав заповіт, оформив розпорядження щодо органів для трансплантації і медичні директиви.

Німецькі спецслужби попередили підприємця про підготовку російської операції проти нього наприкінці 2025 року, після чого він змушений був переховуватися. У березні Генеральна прокуратура ФРН затримала двох завербованих агентів, які стежили за керівником компанії для підготовки подальших дій. Наразі підприємець постійно змінює місце проживання і живе в умовах підвищеного захисту.

Компанія Donaustahl постачає українським військовим бойові безпілотники. Німецькі правоохоронці розглядають цей випадок як демонстрацію ескалації гібридної війни з боку Росії. 

  • Раніше ціллю подібного спланованого замаху також ставав очільник оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер.
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