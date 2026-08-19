В Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів через відсутність складу злочину

Національна податкова і митна служба Угорщини закрила кримінальне провадження щодо українських інкасаторів за відсутністю складу злочину.
Влада визнала, що підозри в відмиванні грошей, про які під час виборчої кампанії заявляв уряд Віктора Орбана, були безпідставними, передає портал HVG.
Адвокат українського Ощадбанку підтвердив, що правоохоронці повністю з'ясували походження готівки й золота. Підтверджені Raiffeisen Bank документи довели, що 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота транспортували абсолютно законно в межах міжбанківської угоди.
У межах розслідування справи вже допитали ексочільника спецслужби TEK. Також стало відомо про скандал у прокуратурі і спецслужбах Угорщини через фабрикацію цієї справи, що вже призвело до відставки генерального прокурора країни і звільнення керівників слідчого відділу податкової служби.
Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині
- 5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
- Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.
- Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
- Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
- Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
- Нацпол відкрив справу за фактом викрадення громадян України на угорській території.
- Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.
- Тим часом Ощадбанк заявив, що поки не буде ввозити в Україну готівку з-за кордону.
- На інцидент із затриманням українських інкасаторів в Угорщині відреагували європарламентарі: 35 євродепутатів звернулися до Єврокомісії.
- У травні Україні вдалося повернути гроші Ощадбанку.
- Згодом угорська сторона скасувала рішення про депортацію працівників банку.
- Згідно з журналістським розслідуванням, яке з'явилося у червні, Орбан особисто наказав провести операцію проти інкасаторів.