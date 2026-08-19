Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
ГоловнаСвіт

В Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів через відсутність складу злочину

Розслідування показало, що кошти транспортували абсолютно законно в межах міжбанківської угоди.

В Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів через відсутність складу злочину
Затримання українських інкасаторів в Угорщині
Фото: скрин відео

Національна податкова і митна служба Угорщини закрила кримінальне провадження щодо українських інкасаторів за відсутністю складу злочину. 

Влада визнала, що підозри в відмиванні грошей, про які під час виборчої кампанії заявляв уряд Віктора Орбана, були безпідставними, передає портал HVG.

Адвокат українського Ощадбанку підтвердив, що правоохоронці повністю з'ясували походження готівки й золота. Підтверджені Raiffeisen Bank документи довели, що 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота транспортували абсолютно законно в межах міжбанківської угоди.

У межах розслідування справи вже допитали ексочільника спецслужби TEK. Також стало відомо про скандал у прокуратурі і спецслужбах Угорщини через фабрикацію цієї справи, що вже призвело до відставки генерального прокурора країни і звільнення керівників слідчого відділу податкової служби.

Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині

  • 5 березня два авто інкасаторської служби Ощадбанку були незаконно затримані в Угорщині під час здійснення регулярного перевезення іноземної валюти та банківських металів.
  • Відповідно до даних GPS-сигналу, автомобілі банку були в центрі Будапешта поблизу однієї із силових структур Угорщини. Їхнє місцезнаходження підтвердили представники посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.
  • Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж оформили відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур.
  • Пізніше угорські медіа із посиланням на податкову та митну служби повідомили, що нібито сімох затриманих інкасаторів Ощадбанку вже депортували з Угорщини. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, "виникає закономірне питання, чи не йдеться про гроші української воєнної мафії".
  • Українська сторона поскаржилася, що Угорщина не допускала до затриманих українців наших консулів.
  • Нацпол відкрив справу за фактом викрадення громадян України на угорській території.
  • Увечері 6 березня глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що сімох українців вдалося повернути додому.
  • Тим часом Ощадбанк заявив, що поки не буде ввозити в Україну готівку з-за кордону.
  • На інцидент із затриманням українських інкасаторів в Угорщині відреагували європарламентарі: 35 євродепутатів звернулися до Єврокомісії.
  • У травні Україні вдалося повернути гроші Ощадбанку.
  • Згодом угорська сторона скасувала рішення про депортацію працівників банку.
  • Згідно з журналістським розслідуванням, яке з'явилося у червні, Орбан особисто наказав провести операцію проти інкасаторів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies