В Угорщині закрили справу проти українських інкасаторів через відсутність складу злочину

Національна податкова і митна служба Угорщини закрила кримінальне провадження щодо українських інкасаторів за відсутністю складу злочину.

Влада визнала, що підозри в відмиванні грошей, про які під час виборчої кампанії заявляв уряд Віктора Орбана, були безпідставними, передає портал HVG.

Адвокат українського Ощадбанку підтвердив, що правоохоронці повністю з'ясували походження готівки й золота. Підтверджені Raiffeisen Bank документи довели, що 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро і 9 кілограмів золота транспортували абсолютно законно в межах міжбанківської угоди.

У межах розслідування справи вже допитали ексочільника спецслужби TEK. Також стало відомо про скандал у прокуратурі і спецслужбах Угорщини через фабрикацію цієї справи, що вже призвело до відставки генерального прокурора країни і звільнення керівників слідчого відділу податкової служби.

Що відомо про затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині