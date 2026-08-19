Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Програма уряду без гривень: як з тексту зникли мінімальна пенсія і зарплата вчителя
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Угруповання військ «Південь» прокоментувало заяву бійців 121-ї бригади про брак їжі і води на позиції Запорізького напрямку
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Організатори Євробачення заборонили проводити конкурс країнам у стані війни
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
ГоловнаСвіт

Україна та Литва підписали декларацію про співпрацю в енергетиці

Країни визначили пріоритети енергетичного партнерства: відновлення інфраструктури, газова безпека, децентралізована генерація та захист енергооб’єктів.

Україна та Литва підписали декларацію про співпрацю в енергетиці
Денис Шмигаль і Лукас Савіцкас
Фото: соцмережі Дениса Шмигаля

Україна та Литва підписали декларацію про пріоритети співпраці у сфері енергетики. Документ уклали під час зустрічі в Києві Першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля з міністром енергетики Литви Лукасом Савіцкасом.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Енергетичне партнерство двох країн зосередиться на кількох ключових напрямках:

  1. відновленні енергетичної інфраструктури;
  2. розвитку децентралізованої генерації та систем накопичення енергії;
  3. розвитку газової інфраструктури та диверсифікації постачання;
  4. регулюванні та інтеграції енергетичних ринків до європейського простору;
  5. посиленні захисту енергетичної інфраструктури.
Реклама

Також Україна та Литва створили спільну Литовсько-Українську координаційну групу енергетичного партнерства.

Під час зустрічі за участю представників найбільших енергетичних компаній обговорили розвиток B2B-партнерства та конкретні проєкти співпраці. Литовські компанії готові долучатися до відновлення української енергетики, зокрема в межах роботи Енергетичного співтовариства.

Шмигаль подякував Литві за обладнання для потреб української енергетики. Зокрема, Україна вже отримала обладнання Вільнюської ТЕЦ-3.

Сторони також працюють над передачею обладнання Каунаської ТЕЦ для потреб Кривого Рогу. За словами міністра, воно необхідне для посилення енергетичної стійкості регіону напередодні осінньо-зимового періоду.

Окрему увагу приділили газовій безпеці. Йдеться про розширення маршрутів постачання, використання можливостей Клайпедського терміналу зрідженого природного газу, регіональної газової інфраструктури та українських підземних газових сховищ європейськими партнерами.

Денис Шмигаль також повідомив, що Литва надала Україні гуманітарну допомогу енергетичним обладнанням загальною вагою понад 6317 тонн та внесла 5,7 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України.

  • Європейський Союз спрямував додаткові 30 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Відтак загальний внесок ЄС до Фонду сягнув 279 млн євро. За словами Шмигаля, кошти допомагають відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies