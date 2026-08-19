Україна та Литва підписали декларацію про співпрацю в енергетиці

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Україна та Литва підписали декларацію про пріоритети співпраці у сфері енергетики. Документ уклали під час зустрічі в Києві Першого віцепрем’єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля з міністром енергетики Литви Лукасом Савіцкасом.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

Енергетичне партнерство двох країн зосередиться на кількох ключових напрямках:

відновленні енергетичної інфраструктури; розвитку децентралізованої генерації та систем накопичення енергії; розвитку газової інфраструктури та диверсифікації постачання; регулюванні та інтеграції енергетичних ринків до європейського простору; посиленні захисту енергетичної інфраструктури.

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Також Україна та Литва створили спільну Литовсько-Українську координаційну групу енергетичного партнерства.

Під час зустрічі за участю представників найбільших енергетичних компаній обговорили розвиток B2B-партнерства та конкретні проєкти співпраці. Литовські компанії готові долучатися до відновлення української енергетики, зокрема в межах роботи Енергетичного співтовариства.

Шмигаль подякував Литві за обладнання для потреб української енергетики. Зокрема, Україна вже отримала обладнання Вільнюської ТЕЦ-3.

Сторони також працюють над передачею обладнання Каунаської ТЕЦ для потреб Кривого Рогу. За словами міністра, воно необхідне для посилення енергетичної стійкості регіону напередодні осінньо-зимового періоду.

Окрему увагу приділили газовій безпеці. Йдеться про розширення маршрутів постачання, використання можливостей Клайпедського терміналу зрідженого природного газу, регіональної газової інфраструктури та українських підземних газових сховищ європейськими партнерами.

Денис Шмигаль також повідомив, що Литва надала Україні гуманітарну допомогу енергетичним обладнанням загальною вагою понад 6317 тонн та внесла 5,7 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України.

Європейський Союз спрямував додаткові 30 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Відтак загальний внесок ЄС до Фонду сягнув 279 млн євро. За словами Шмигаля, кошти допомагають відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену російськими атаками.