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МКС засудив санкції адміністрації США проти представників суду

МКС засудив санкції адміністрації США проти представників суду
Міжнародний кримінальний суд
Фото: EPA/UPG

Міжнародний кримінальний суд рішуче засудив нові санкції адміністрації США проти представників Суду.

Про це повідомила пресслужба МКС

“Ці санкції є кричущою атакою на незалежність неупередженої судової установи, яка діє відповідно до мандата, наданого їй державами-учасницями з різних регіонів світу. В результаті санкцій наразі дев'ять з вісімнадцяти суддів, обидва заступники прокурора, колишній прокурор та один співробітник під санкціями США”, - йдеться у заяві МКС

У МКС наголошують, що санкції та інші форми тиску можуть негативно впливати не лише на роботу співробітників Суду, а й на можливість жертв міжнародних злочинів домагатися справедливості.

У заяві підкреслюється, що МКС продовжить виконувати свій мандат незалежно та неупереджено, у повній відповідності до Римського статуту та в інтересах жертв міжнародних злочинів.

Американські санкції проти МКС прокоментували і в Японії. Зокрема, прессекретар МЗС Тошіхіро Кітамура назвав "дуже прикрим" запровадження санкцій щодо громадянки Японії Томоко Акане, яка очолює МКС.

Контекст

  • 18 серпня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про запровадження санкцій проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане і старшого юриста Абдулая Сеє. 
  • Загалом адміністрація президента США оголосила про санкції щонайменше проти 11 посадовців МКС, серед яких дев’ять суддів та головний прокурор. Санкції були введені у відповідь на розслідування МКС щодо дій американських військовослужбовців в Афганістані, а також через ордери на арешт високопоставлених ізраїльських посадовців, зокрема прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, у справі про ймовірні воєнні злочини в секторі Гази. Нетаньягу звинуватив суд у антисемітизмі.
  • Зазначим, що ні США, ні Ізраїль не є членами МКС.
  • Раніше адміністрація Дональда Трампа вимагала від МКС змінити статут, щоб уникнути розслідування щодо президента США та посадовців.
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