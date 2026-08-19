МКС засудив санкції адміністрації США проти представників суду

Міжнародний кримінальний суд рішуче засудив нові санкції адміністрації США проти представників Суду.

Про це повідомила пресслужба МКС.

“Ці санкції є кричущою атакою на незалежність неупередженої судової установи, яка діє відповідно до мандата, наданого їй державами-учасницями з різних регіонів світу. В результаті санкцій наразі дев'ять з вісімнадцяти суддів, обидва заступники прокурора, колишній прокурор та один співробітник під санкціями США”, - йдеться у заяві МКС

У МКС наголошують, що санкції та інші форми тиску можуть негативно впливати не лише на роботу співробітників Суду, а й на можливість жертв міжнародних злочинів домагатися справедливості.

У заяві підкреслюється, що МКС продовжить виконувати свій мандат незалежно та неупереджено, у повній відповідності до Римського статуту та в інтересах жертв міжнародних злочинів.

Американські санкції проти МКС прокоментували і в Японії. Зокрема, прессекретар МЗС Тошіхіро Кітамура назвав "дуже прикрим" запровадження санкцій щодо громадянки Японії Томоко Акане, яка очолює МКС.

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