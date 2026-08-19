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Трамп призупинив нові тарифи проти Канади і заявив про близькість до угоди між країнами

Тарифи мали набути чинності сьогодні зранку.

Трамп призупинив нові тарифи проти Канади і заявив про близькість до угоди між країнами
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що відкладе запровадження нових тарифів на цілу низку канадських товарів на три дні – країни укладають торговельну угоду.

Про це повідомляє BBC.

“Я призупинив 50% тарифи проти Канади... на три дні, оскільки Канада та США, за умови остаточного узгодження документів, мають УГОДУ!”, – написав Трамп у соціальних мережах.

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Його заява з’явилася менше ніж за дві години до того, як “мало набути чинності 50% мито на майже 20 мільярдів доларів імпорту з Канади”.

Сторони зайшли в глухий кут з кількох питань, включно з тарифами США на автомобілі та заборону продажу американських алкогольних напоїв у багатьох канадських провінціях.

Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні двічі спілкувалися цього тижня, а торговельні переговірники ведуть інтенсивні переговори з липня, після того, як президент США пригрозив запровадити нове мито до 19 серпня.

У своїй публікації Трамп також заявив, що остаточна торговельна угода може дозволити відновлення нафтопроводу Keystone XL. Нафтопровід, який мав би з'єднати Альберту зі США, блокували адміністрації американських президентів і Барака Обами, і Джо Байдена.

Екологи та групи корінних народів давно виступають проти нафтопроводу, але Трамп неодноразово заявляв, що хотів би відродити проєкт, який транспортуватиме 830 000 барелів нафти на день.

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