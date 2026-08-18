Трамп заявив, що не планує переговори з Іраном

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Президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що Вашингтон не проводить і не планує жодних переговорів із Іраном.

Трамп також запевнив, що Ормузька протока відкрита, а всі морські міни вже знешкодили, передає Reuters.

Водночас іранська сторона заперечує це й наполягає, що протока залишається закритою для судноплавства. Головний переговорник Ірану Мохаммад Багер Галібаф зазначив, що прохід відкриють лише після виконання умов тимчасової угоди.

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Термін дії тимчасової угоди про припинення вогню закінчився, і продовжити його Трамп відмовився. Представник Ірану повідомив, що через глухий кут у перемовинах країна переходить до повністю наступальної військової позиції.

Радник верховного лідера Ірану підкреслив, що Тегеран готовий до діалогу, але не планує капітулювати під тиском санкцій.

Тим часом дані судноплавства свідчать про мінімальний рух Ормузькою протокою. Британське військово-морське відомство UKMTO повідомило про ураження невідомим снарядом судна в протоці, внаслідок чого було пошкоджене машинне відділення і постраждав член екіпажу.

Відсутність поступу в переговорах знову спричинила зростання світових цін на нафту, а також підняла вартість запозичень для найбільших світових економік.