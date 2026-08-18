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Трамп готовий бомбардувати свого союзника Оман, якщо той втрутиться в угоду з Іраном

Президент США лайкою відреагував на можливі домовленості сусідів по Ормузькій протоці.

Трамп готовий бомбардувати свого союзника Оман, якщо той втрутиться в угоду з Іраном
Ормузька протока
Фото: Вікі

Якщо Оман "втручаметиться" в переговори Сполучених Штатів та Ірану щодо угоди про припинення війни, то Вашингтон "розбомбить їх до бісової матері", як висловився в інтерв'ю одному з американських телеканалів президент Дональд Трамп.

Як пише BBC, заява глави держави свідчить про його нетерпимість до будь-якого сценарію миру на Близькому Сході, окрім того, який відповідає його власним амбіціям. Оман, держава на південному березі Ормузької протоки, є союзником США і зазнавала іранських ударів, тож слова Трампа викликають в країні подив та обурення.

Іранські чиновники стверджують, що майже досягли домовленостей з оманською владою про рух в Ормузі, в той час як Сполучені Штати вустами Трампа продовжують наполягати, що важлива морська артерія перебуває під їхнім контролем і має після війни ледь не стати суверенною територією США.

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