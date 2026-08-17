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Bloomberg: у Чорному морі атаковано танкер з російською нафтою

Танкер Skiros атакували після завантаження російської нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму.

Bloomberg: у Чорному морі атаковано танкер з російською нафтою
Морський порт Новоросійська
Фото: Вікіпедія

У Чорному морі атакували танкер Skiros, який перебуває під управлінням грецької компанії. Судно атакували після завантаження російської нафти на терміналі Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу Новоросійська, повідомляє Bloomberg.

Танкер класу Suezmax може перевозити близько 1 млн барелів нафти. За даними джерел агентства, атака сталася в неділю неподалік від термінала.

Оператор судна заявив, що ніхто з членів екіпажу не постраждав, а витоку нафти не сталося.

Каспійський трубопровідний консорціум переважно експортує казахстанську нафту, однак вантаж на борту Skiros мав російське походження. Російська нафта зазвичай становить близько 5–10% експорту через цей маршрут.

Це перша атака на судно, яке заходило до термінала CPC, майже за три тижні. Наприкінці липня консорціум розглядав можливість призупинення роботи через атаки на танкери та ризики для безпеки й довкілля, але зрештою продовжив операції.

  • Експорт сирої нафти з російського терміналу Шесхаріс у Новоросійську повністю призупинили після атаки безпілотника. Через пошкодження та збої в роботі об’єкта резервуари заповнилися, тому термінал більше не може приймати нові обсяги сировини.
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