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У Молдові на поле впав невідомий безпілотник

Невідомий БпЛА впав поблизу Талмази.

У Молдові на поле впав невідомий безпілотник
У Молдові безпілотник впав на поле
Фото: скріншот з відео Поліції Молдови

Національна армія Молдови підтвердила факт порушення повітряного простору країни. Невідомий повітряний об'єкт зафіксували о 17:37 на напрямку Кучурган – Тирасполь.

Про це ідеться у повідомленні Нацармії Молдови у Телеграм.

Поліція Молдови повідомила про вибух у полі поблизу села Талмаза Штефан-Водського району. Правоохоронці встановили, що вибух стався приблизно за 3 км від населеного пункту. Після падіння апарата загорілася рослинність. Постраждалих немає.

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Через інцидент молдовська влада приблизно на 15 хвилин закрила повітряний простір у центральній частині країни. Об'єкт зник із радарів поблизу села Талмаза Штефан-Водського району.

Приблизно за три кілометри від населеного пункту стався вибух, після якого загорілася суха трава. На місце направили екстрені служби та спеціалістів, які мають встановити обставини події та походження повітряного об'єкта.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про кілька російських "Бандеролей" у напрямку Чорноморська та Одеси. А один із дронів "із Одещини перетнув державний кордон в напрямку Республіки Молдова".

Фото: скріншот

Наразі молдовські фахівці встановлюють, який саме повітряний об'єкт порушив повітряний простір країни.

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