У Молдові заявили про історично низький рівень води у Дністровському водосховищі

У Міністерстві довкілля Молдови заявили про історично низький рівень води у Дністровському водосховищі. Через недостатній приплив води рівень водосховища продовжує знижуватися.

Про це повідомляє NewsMaker.

За даними молдовського відомства, напередодні приплив води становив лише 23 кубометри на секунду, тоді як скидання води до Молдови залишається на рівні 75 кубометрів на секунду.

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У перші десять днів серпня середньодобовий приплив до водосховища становив 38 кубометрів на секунду.

"Це дуже серйозний сигнал. Дуже низький рівень води впливає на всю екосистему Дністра, здатність річки підтримувати природний баланс, а також водопостачання населення", – заявили у Міністерстві довкілля Молдови.

У відомстві зазначили, що постійно співпрацюють з українською стороною, відстежують ситуацію та аналізують гідрологічні дані.

На тлі скорочення стоку води молдовська влада закликала населення відповідально використовувати водні ресурси, скорочувати їхні втрати та уникати невиправданого споживання.

11 серпня Україна скоротила скидання води з Дністровського водосховища з 85 до 75 кубометрів на секунду. Це рішення діятиме до кінця серпня. Раніше, на початку місяця, скидання на два тижні скоротили зі 100 до 85 кубометрів на секунду, щоб зберегти запаси води на випадок тривалої посухи.