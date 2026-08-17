Розвідка: Росія хоче послабити вимоги до авіапалива через дефіцит

Російська влада планує послабити вимоги до виробництва авіаційного палива, щоб скоротити витрати на його виготовлення та збільшити обсяги виробництва. Водночас такі зміни можуть створити додаткові ризики для безпеки цивільної авіації.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Зокрема, російський Мінтранс пропонує дозволити використання авіапалива з температурою замерзання до -50°C замість нинішніх -60°C. Також планують дозволити використання російських протизносних присадок, важчої нафти та більшої частки синтетичних компонентів.

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До виробництва хочуть залучити малий і середній бізнес. За оцінкою російських чиновників, це може збільшити виробництво авіапалива до 1,8 млн тонн на рік.

У СЗР наголошують, що зниження вимог може створити ризики для пасажирів. На висоті польоту температура за бортом часто опускається нижче -50°C. Якщо паливо почне кристалізуватися, це може призвести до блокування паливної системи та припинення подачі пального до двигуна.

Крім того, нові присадки та компоненти мають пройти випробування, оскільки їх використання потенційно може пришвидшити зношування деталей. На тлі санкцій це, за оцінкою української розвідки, може спричинити подорожчання технічного обслуговування, дефіцит запчастин та додаткові проблеми з ремонтом літаків.

У СЗР також наводять приклад автомобільного бензину. Після дозволу в Росії виробляти бензин стандарту Євро-2, який заборонили ще у 2013 році, російські СТО нібито почали фіксувати збільшення кількості звернень власників автомобілів китайських марок через проблеми з паливними системами.

За даними розвідки, кількість таких звернень зросла з 1–2 до 7–10 випадків на тиждень. Серед автомобілів, які можуть мати проблеми через якість пального, називають Haval, Chery, Geely, Changan, Exeed, Omoda та Jetour.

Водночас проблеми з авіапаливом у Росії вже проявляються. У червні повідомлялося про обмеження заправки цивільних літаків у низці російських аеропортів. Екіпажам видавали лише розрахункову кількість пального для конкретного рейсу. Такі обмеження, зокрема, запроваджували в аеропортах Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода.

У СЗР вважають, що такі рішення свідчать про спробу російської влади компенсувати дефіцит і скоротити витрати коштом зниження вимог до якості та безпеки.