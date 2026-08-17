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ЗМІ: "Яндекс" замаскував ракетну батарею РФ поблизу Фінляндії зображенням лісу

Водночас на картах Google, Apple та Microsoft ракетну батарею видно.

ЗМІ: "Яндекс" замаскував ракетну батарею РФ поблизу Фінляндії зображенням лісу
Фото: Depositphotos/Vicdemi

Російський картографічний сервіс "Яндекс" приховав на своїх мапах ракетну батарею російської армії, розташовану поблизу Фінляндії. Замість військового об’єкта на супутниковому знімку розмістили зображення лісу. 

Про це повідомляє фінський мовник Yle.

Журналісти проаналізували супутникові знімки "Яндекс Карт" і встановили, що поверх військового об’єкта наклали зображення лісу, яке, ймовірно, скопіювали з іншої світлини за допомогою програмного забезпечення для обробки зображень.

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При цьому на супутникових картах інших міжнародних сервісів об’єкт залишається добре помітним.

Прихована "Яндексом" ракетна батарея розташована поблизу міста Кронштадт на острові Котлін у Фінській затоці Балтійського моря, неподалік Санкт-Петербурга. У цьому районі розміщені військово-морська база російського флоту та Кронштадтський морський завод.

Yle припускає, що таким чином російська влада може намагатися приховати військовий об’єкт через побоювання щодо можливих ударів українських безпілотників.

Військовий експерт і колишній співробітник фінської розвідки Марко Еклунд назвав таку спробу приховування абсурдною. За його словами, західні та українські розвідки використовують власні супутникові знімки, тому маскування об’єкта на одному картографічному сервісі не робить його невидимим.

Еклунд також зазначив, що редагування супутникового зображення виконали недбало. За його словами, якщо знати, що саме шукати, сліди маніпуляції легко помітити.

За даними Yle, у цій зоні поблизу Кронштадта раніше розміщували протикорабельні ракетні комплекси "Бастіон", а також пов’язані з ними радарні та розвідувальні системи.

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