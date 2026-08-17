Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем листувався з людиною, яка видавала себе за одного з найближчих радників президента США Дональда Трампа.

Про це пише Politico із посиланням на чотирьох чиновників.

За словами співрозмовників, новий британський прем’єр спілкувався з людиною, яка представлялася главою апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, перш ніж у нього виникли підозри, що цей контакт не є справжнім.

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На Даунінг-стріт заявили, що «не коментують питання національної безпеки».

Одна людина, поінформована про листування, повідомила, що після того, як Бернем став премʼєром, був обмін кількома повідомленнями, але ця людина наполягла, що вони «не мали жодного значення».

Британське посольство у Вашингтоні настільки серйозно занепокоїлося цим інцидентом, що повідомило про нього Білий дім, заявили двоє чиновників.

У британському уряді виникли побоювання, що телефон Сьюзі Вайлз могли знову зламати. Білий дім відмовився від коментарів.

Минулого року Білий дім і ФБР розпочали розслідування після того, як сенатори, губернатори та керівники американських компаній отримували текстові повідомлення та телефонні дзвінки від людини, яка видавала себе за главу апарату Трампа.

The Wall Street Journal повідомляла, що Вайлз розповіла колегам про злам контактів у її мобільному телефоні. Що саме обговорювали під час листування з Бернемом і коли надсилалися повідомлення, наразі невідомо.

Бернем став прем’єр-міністром 20 липня.