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Лісові пожежі забрали життя двох людей у Греції та знищили природний заповідник у Бельгії

В Іспанії в неділю загинув військовослужбовець, який допомагав гасити велику лісову пожежу.

Лісові пожежі забрали життя двох людей у Греції та знищили природний заповідник у Бельгії
Пожежний літак гасить лісову пожежу на острові Саламіна, Греція
Фото: EPA/UPG

Літнє подружжя загинуло в неділю внаслідок пожежі на грецькому острові Саламін, а в Бельгії триває боротьба з найбільшою за сучасну історію країни лісовою пожежею у важкодоступній місцевості поблизу кордону з Німеччиною. Це відбувається на тлі нової хвилі масштабних лісових пожеж у Європі, пише The Guardian.

В Іспанії в неділю загинув військовослужбовець, який допомагав гасити велику лісову пожежу в Арагоні. Влада повідомила, що для боротьби з вогнем у північно-східному регіоні країни мали прибути французькі підрозділи. Пожежа триває вже тиждень і загрожує монастирю, якому близько 1000 років.

У Бельгії пожежа, яка спалахнула в п’ятницю у Високих Фенах, великому природному заповіднику, популярному серед туристів і піших мандрівників, до ранку неділі знищила близько 3000 гектарів території та наблизилася до кордону з Німеччиною.

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У суботу приблизно 600 жителів муніципалітетів Веймс і Бютгенбах у провінції Льєж отримали наказ залишити свої домівки. Туристам також рекомендували залишити цей район через зміну напрямку вітру та поширення диму. Губернатор провінції Льєж Ерве Жамар повідомив, що до операції залучено понад 250 пожежників та співробітників екстрених служб, зокрема пожежників із Німеччини.

До боротьби з вогнем долучилися й місцеві фермери. Вони використовують трактори, щоб доставляти воду з озера Робервіль. Для гасіння пожежі залучили два літаки для скидання води зі Швеції та чотири гелікоптери: два з Бельгії та два з Нідерландів. Авіація особливо потрібна через складний і вразливий рельєф заповідника. Тут є густі ліси, торф’яні болота та дерев’яні настили, через які важка пожежна техніка ризикує провалитися.

Два осередки пожежі в напрямку Жальге та Моншау вже вдалося взяти під контроль. За словами бельгійських чиновників, ця пожежа є найбільшою в сучасній історії країни. Вона почалася в районі, який ще у 1911 році сильно постраждав від масштабних лісових пожеж під час посухи.

У Португалії сотні пожежників борються з кількома осередками вогню. Поблизу села Діне, неподалік кордону з Іспанією, п’ятеро пожежників отримали травми, коли загорівся їхній автомобіль. Інші пожежі вирували поблизу іспанського кордону, зокрема біля Ботікаша та Шавеша.

У п’ятницю пожежа охопила будинки на хорватському курорті. Одна людина загинула, 40 отримали поранення, а близько 1200 людей були змушені евакуюватися.

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